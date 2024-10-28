日本動漫產業 2022年已翻增超過一倍達約200億美元

日本動畫營收。（資料來源:日本動漫協會）

美國的漫威影業（Marvel）該閃邊了，下一個全球熱門的娛樂產品可能來自日本 。

繼汽車和電子產品後，日本動漫 正逐漸成日本下一個龐大出口產業，這種過去小眾的娛樂形式正成為世界主流，且其成長可望成為投資人資產組合的亮點之一。

日本動畫協會數據顯示，日本動畫和其周邊產品市場2012-2022年已翻增超過一倍，達到2.9兆日圓（200億美元），由海外市場持續帶動成長。日本以外市場的占比2022年提高到近50%，遠高於十年前的約18%。

Netflix 等串流平台也注意到這個趨勢。Netflix改編自同名漫畫的真人影集「航海王」（One Piece），是該公司去年下半年點閱率最高的節目。事實上，據Jefferies數據，Netflix的動畫內容去年下半年的瀏覽量也比去年上半年增長14%，優於整體瀏覽量的下滑4%。這些串流平台將繼續引進更多日本動漫相關內容，帶給全球觀眾。

日本動漫多年以創造許多廣為人知的角色和系列作品，例如寶可夢（Pokemon），且似乎將更為主流。Jefferies數據指出，北美的日本動畫市場今年已將成長至40億美元，高於2018年的16億美元。向來更接受日本動漫的亞洲市場，也可望繼續強勁成長，尤其是中國大陸。在嗶哩嗶哩（Bilibili）等大陸串流平台上，日本動漫一直很受歡迎。

除了串流收益，販售周邊商品可能是更賺錢的生意。以擁有凱蒂貓（Hello Kitty）等角色聞名的三麗鷗（Sanrio），不僅獲利屢創新高，過去五年股價也大漲近五倍。

Sony將是這股趨勢的主要受益者之一。該公司旗下的動畫串流服務Crunchyroll，截至6月止擁有1,500萬名訂戶，遠高於Sony在2020年收購這家串流服務時約300萬名訂戶。

Sony在線上串流對日式動畫採取的方式不同於其他內容，比較像是「供應商」，販售動畫電影和節目給Netflix和亞馬遜等平台，意味著該公司將能更直接受益於日本動漫熱潮。日本動漫也為Sony的電影和遊戲事業帶來強勁的綜效。

擁有「航海王」和「七龍珠」（Dragon Ball）等人氣系列的動畫公司東映動畫（Toei Animation），是另一家將大幅受惠的上市公司。

東映動畫自製日本動畫，但對海外市場來說更重要的是，該公司也能從擁有的人氣系列版權，賺取授權收入。在截至今年3月底止的去年度，日本以外地區營收占總營收超過一半。