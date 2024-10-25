Nvidia將為亞洲首富的信實集團供應AI晶片 並助力印度成AI出口國

輝達（Nvidia）將供應AI晶片給多家印度公司。圖為輝達執行長黃仁勳24日在印度孟買舉行記者會後自拍。（路透）

AI 晶片巨擘輝達 （Nvidia）周四表示，將向亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的信實工業（Reliance Industries）等公司供應人工智慧（AI）處理器，以便開拓這個日益增長的市場。

輝達執行長黃仁勳和安巴尼在巡迴至孟買舉行的輝達AI峰會上表示，輝達將為信實工業正在西部古吉拉特邦建設的1吉瓦資料中心提供新一代AI處理器Blackwell。

輝達還計劃提供數以萬計Hopper晶片，建設大型資料中心，協助由Yotta Data Services和塔塔通信等資料中心營運商領軍的企業擴展業務。

黃仁勳說，「未來，印度 將是出口AI的國家」，與其軟體出口角色形成鮮明對比，他指出，印度「有基本要素——AI、數據和AI基礎設施，還有大量的用戶人口」，「印度的晶片設計已是世界一流，印度已經在發展AI。印度不再只是外包商和後台支持者，將成為AI出口國」。

儘管印度力求發展半導體業與台灣等晶片製造中心競爭，吸引全球晶片公司紛紛赴印投資建廠，市場認為這是條漫漫長路。黃仁動說：「目前，印度在輝達的營收占比還很小，但我們寄望很大。」