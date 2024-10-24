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比經濟前景更重要 摩根大通執行長戴蒙憂「第三次世界大戰已開打」

編譯徐榆涵／即時報導
摩根大通執行長戴蒙坦言，如今他最關心的是地緣政治局勢，甚至憂心表示第三次世界大戰已開打。(路透)
摩根大通執行長戴蒙坦言，如今他最關心的是地緣政治局勢，甚至憂心表示第三次世界大戰已開打。(路透)

當今世界局勢紛亂，俄烏和中東戰火未歇，連通常只專注於金融市場和聯準會（Fed）動向的摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）都坦言，如今他最關心的是地緣政治局勢，甚至憂心表示「第三次世界大戰已然開打」。

根據《MarketWatch》報導，戴蒙24日在國際金融協會（IIF）於華府舉行的年度會議上表示，「與我們面臨的地緣政治局勢相比，經濟前景只是小事。」他對烏克蘭和中東的戰爭以及美國對手之間日益增強的合作感到擔憂，這些對手包括俄羅斯、中國、北韓和伊朗。

戴蒙談到，「他們顯然在討論如何瓦解美國及其盟友在二戰後建立的體系」，他認為這個體系促成了前所未有的全球經濟增長。

他指出，「風險極其大，第三次世界大戰已經開始。你已經看到在多個國家展開了實地戰鬥。」

他表示，摩根大通的風險管理團隊已經模擬出一些情境，這些情境的潛在經濟影響「會令人震驚」，特別是在全球衝突失控的情況下。

這也是戴蒙24日指出核武器擴散是「人類面臨的最大風險」，甚至超越了氣候變遷的原因之一。

戴蒙憑藉對商業友好的政治傾向和辦事能力，廣受兩黨歡迎，曾被視為兩黨的財政部長潛在候選人，隨著這位華爾街老將在摩根大通執掌近20年後，愈來愈多人猜測戴蒙可能很快準備好迎接下一個挑戰。

儘管他與民主黨有關係，南達科他州的共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）本周稍早向《Politico》說，戴蒙在川普政府下擔任財政部長「會是個不錯的選擇」。

紐約時報22日報導，戴蒙「私下」支持副總統賀錦麗，但不會公開表態。報導引述未具名消息人士稱，戴蒙會考慮在賀錦麗政府中出任要職，包括財政部長。

摩根大通 賀錦麗

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