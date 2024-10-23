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風力發電危機 拖累全球再生能源發電量難達標

編譯季晶晶／綜合外電
風力渦輪機尺寸大且成本高，使得風力發電增長緩慢，不如太陽能發電。（路透）
風力渦輪機尺寸大且成本高，使得風力發電增長緩慢，不如太陽能發電。（路透）

風力發電增長不足，全球再生能源發電量可能因此無法達標。

去年在杜拜舉行聯合國氣候峰會，有超過130國承諾，2030年前將再生能源的發電量增加到三倍。但國際再生能源總署（IREA）的資料顯示，儘管那仍是一個可實現的目標，但風力渦輪機的設置進度緩慢。 

彭博新能源財經（BloombergNEF）風能研究部門主管Oliver Metcalfe表示，「風力發電進展緩慢正影響再生能源達標的成效」。

十年前，太陽能和風能的年度裝機容量不相上下，後來因為陸企砸巨資擴張太陽能板產能，導致大降價，太陽能裝機容量因此躍增。

過去五年間，全球太陽能發電量增加兩倍多，風力發電增加僅近一倍，而且趨勢還在持續。BNEF預測，2024年太陽能裝機容量將大增34%，風能僅增5%，中國大陸之外，其他地區的風電場裝機容量還可能微幅下滑。

德國RWE離岸風電業務主管Sven Utermöhlen表示，風電存在重大瓶頸，例如設備供應不足、電網容量不夠，以及無法取得許可等問題。尤其離岸風力發電需要很長的前置時間，市場調整要等幾年後才能看到效果。

BNEF預測，到2030年，太陽能發電將達到2050年全球實現淨零排放所需總量的逾90%，風能僅達77%。

太陽能發電比起風電更具優勢，原因在於太陽能設備通常比風力渦輪機小很多，屋頂、田野、停車場，不管人口是否稠密都能安裝，風力渦輪機則愈大愈好，結果尺寸成了弱點，不僅需要巨型起重機、飛機和船隻來配合運送和安裝，還經常被抱怨會破壞景觀。

另有成本問題。中國大陸太陽能板產量飆升推動成本降至史上最低，而近年來鋼材和其他關鍵渦輪組件不斷漲價、加上供應鏈瓶頸，以及借貸成本增加，則推高風電成本。截至去年底，美國新建陸上風電場的發電成本，較2021年歷史低點增加大約40%。在歐洲最大風能市場的德國，則比2019年歷史低點高出35%。

太陽能發電量飆升讓全球仍可能達成綠電發電目標，但是，風力發電效率較高，如果風能發展的速度放緩，可能意味要有更高的總發電容量，才能達到減少碳排的目標。

德國 氣候峰會 供應鏈

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