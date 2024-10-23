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日本6年來最大IPO 東京地下鐵現金股利高 開盤首日飆漲近5成

編譯劉忠勇／綜合外電
東京地下鐵在東京證交所慶祝掛牌上市。（路透）
東京地下鐵在東京證交所慶祝掛牌上市。（路透）

東京地下鐵公司周三在東京證券所主板掛牌上市，首日交易飆漲將近五成，可見投資人樂於追捧這個日本六年來最大首次公開發行股票（IPO）案。

這個每日運量高達650萬人的捷運公司以每股1,200日圓售股，成功募資3,486億日圓（22.8億美元），成為2018年行動通信商軟銀上市以來日本最大IPO案，也是2015年郵便局（Japan Post）IPO以來最大民營化釋股案。東京地下鐵周三以1,630日圓開出，一度漲至1,768日圓，終場收在1,739日圓，漲幅高達44.9%。

日生資產管理公司首席證券基金經理人 Taku Ito 說：「我們認為IPO價格過低，合理價值應在1,600日圓左右。這是一檔典型的高股息股，也是防禦性股票。我很懷疑股價還有多大上升空間，但以當前價位是一檔可以長期持有的股票。」

投資人和分析師認為，東京地下鐵的吸引力在於現金股利高，且獲利持續成長。此外，該公司事業集中在都會區，較不受日本人口減少的影響。

東京地下鐵估計在2025年3月止的會計年度，每股將配息40日圓，現金殖利率為3.4%，高於日本一般上市交通公司少於2%的水準。

此外，投資人可享免費車票和高爾夫球券等優惠。三菱UFJ資產管理公司執行基金經理人Hiroaki Tomori估計，這些優惠換算下來，殖利率將提高至4.9%。

Ichiyoshi 資產管理公司總裁 Mitsushige Akino 表示，東京地下鐵的股票深受散戶投資人喜愛，股價可能從周三的高點再上漲13%，達到約2,000日圓。他還說，一旦這檔股票被納入主要指數，外資也可能會有更大興緻。

這次IPO純粹是讓日本政府對東京地下鐵持有的53%股票釋出一半，募資所得用於償付2011年震災重建的債務。

東京都持有其餘47%股份。中央政府和東京都政府因這次IPO持股降為50%，其餘50%將在未來幾年釋出。

日本 投資 殖利率

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