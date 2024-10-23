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葉倫：中國貸款政策「不透明」貧窮國債務重組受阻

記者顏伶如／綜合報導
財政部長葉倫批評中國的貸款政策「不透明」。圖為葉倫22日在華府演講， 準備參加世界銀行與國際貨幣基金的年會。(美聯社)
財政部長葉倫批評中國的貸款政策「不透明」。圖為葉倫22日在華府演講， 準備參加世界銀行與國際貨幣基金的年會。(美聯社)

紐約時報22日報導，本周即將參加國際貨幣基金與世界銀行年度會議的財政部長葉倫(Janet Yellen)，21日受訪時批評中國的貸款政策「不透明」(opaque)，並呼籲全球金融機構與其他貸款機關應該加快腳步，為中低收入國家提供援助。

國際貨幣基金(International Monetary Fund，IMF)與世界銀行(World Bank)年會本周訂於華府舉行，通膨雖已減緩，但中東戰事衝擊能源市場，高利率讓貧窮經濟體難以負荷，全球財經首長如何因應，備受矚目。

談到中低收入國家的債務負擔，葉倫接受訪問時說：「這是非常龐大的負荷，可能阻礙他們對於提倡永續發展、對抗疫情或氣候變遷等方面的投資。」

過去幾年，國際貨幣基金與世界銀行遭批評對於協助財務困難的經濟體反應太慢，未能在當地推動大量削減開支等經濟改革措施，導致社會動盪。紐約時報報導，葉倫在22日演說中將對國際貨幣基金與世界銀行的工作進展給予肯定。

報導指出，20國集團(G20)曾經倡議擴大紓困，協助貧窮國家避免債務違約，但因遭到中國反對而出現推動不利。中國是全球規模最大的債權國，遭指責故意拖延與辛巴威、迦納、斯里蘭卡等國的貸款重組談判。

葉倫受訪時說：「中國貸款經常不透明。」她說，當其他國家想要重組貸款時，常常遇到極大困難，「中國經常成為快速出現進展的障礙」。

報導指出，中國雖是全球規模最大債權國，但同時也向世界銀行持續借款，葉倫受訪時說，如此作法應該停止。

她說：「我們堅決認為，以中國目前狀況而言，不應該向世界銀行借款。」

葉倫也呼籲全球金融機構和其他債權機構加決對中低收人國家減免債務，「債務是沈重的負擔，可阻礙對永續發展、或解決疫情流行或氣候變遷的投資」。

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