台積電已主動通知美 中國恐違反美AI晶片管制

美方嚴格監控先進AI晶片不能流入中國晶片業界，台積電已向美方澄清此事。(美聯社)

「金融時報」(Financial Times)22日報導，台積電 表示，該公司已通知美國，有人可能試圖透過台積電，為中國華為生產人工智慧(AI )晶片，規避美國的出口管制。同時，財政部正草擬限制投資 人在中國投資AI產業。

科技新聞網站The Information上周報導，商務部正在調查台積電是否違反美國出口管制，為中國的華為生產AI或智慧手機晶片。

金融時報，台積電透過郵件發表聲明指出：「對於這項報導，我們已主動與美國商務部溝通。我們目前並未注意到台積電成為任何調查的對象。」

兩名知情人士指稱，在一名客戶下了類似華為昇騰(Ascend)910B晶片的訂單後，台積電最近向美國商務部發出通知。這款晶片是旨在訓練大型語言模型的處理器。

美國修訂出口管制，讓中國取得美國高端AI晶片更困難。然而，半導體市場研究機構「TechInsights」發布報告直指中國企業華為的一款AI處理器，被發現使用了台積電的管制晶片。「金融時報」報導揭露，台積電已經於幾周前通知美國此事。

美國商務部曾在一份聲明中回應：「知道有報導指稱台積電可能違反了美國的出口管制」，但無法評論是否有任何調查正在進行。

根據金融時報報導，台積電透過郵件發表的聲明還強調：「我們擁有一個強大而全面的出口系統來監控和確保合規」。

同時路透21日報導，美國擬限制在中國AI投資，近期可能公布規範。

報導指美國政府公告顯示，政府正在最後評估禁止美國在中國投資部分AI的規範，意味這些限制措施將在近期內公布。

拜登總統去年8月簽署行政命令，以阻止美國投資人的專業知識被用於協助中國軍方。這些根據行政命令訂定的規範，也將要求美國投資人知會財政部一些關於AI等敏感技術的投資。

公告顯示，白宮管理及預算局(Office of Management and Budget)正在審查針對中國AI、半導體、微電子和量子運算領域的對外投資最終規範。依照慣例，相關規定可能會在下周公布。

前財政部官員、華盛頓艾金‧崗波律師事務所(Akin Gump)律師布萊克(Laura Black)提及11月5日的大選：「在我看來，他們會努力在大選前公布這個消息。」布萊克還說，監管相關規範的財政部辦公室，通常會在規定生效前提供至少30天的準備期。