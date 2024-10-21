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馬士基第四度調高全年財測 紅海衝突抵銷航運過剩產能

編譯葉亭均／綜合外電
丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）調高全年財測，是六個月內第四度上調，理由是需求較為強勁。（路透）
丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）調高全年財測，是六個月內第四度上調，理由是需求較為強勁。（路透）

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）調高全年財測，是六個月內第四度上調，理由是需求較為強勁，而且紅海襲擊相關事件干擾供應鏈導致運費較高。

馬士基周一（21日）表示，現在預期今年息稅折舊和攤銷前基本獲利為110億至115億美元，高於先前預估的90億至110億美元。彭博資訊彙編的分析師預估值平均為101億美元。

馬士基先前分別在5月、6月和8月上調2024年全年獲利預估，因紅海衝突對世界航運供應鏈的影響高於預期。葉門青年運動組織（又譯為胡塞組織）自去年底開始發動襲擊，迫使貨櫃船繞道南非航行，這吸收了貨櫃產業部分過剩產能，協助提振航運費率。

在本月稍早，馬士基表示將與德國同業赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在2025年展開行駛南非航線的船舶共享合作，同時表示預期紅海明年依舊不安全。

馬士基周一也表示，預期全球貨櫃航運需求今年成長6%，高於先前預期的成長4%至6%。馬士基ADR價格盤中一度大漲7%，收盤漲幅收斂至3.29%。

控制全世界約六分之一貨櫃貿易的馬士基近年來尋求在陸運和貨運代理業務有所成長，這些領域的利潤率向來高於海運。不過，馬士基上季放棄收購德國鐵路公司的物流部門DB Schenker，最終是由丹麥物流業者DSV A/S以143億歐元（155億美元） 收購DB Schenker。

供應鏈 德國 南非

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