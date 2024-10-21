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亞馬遜、Google加持簽定購電協議 美核能股漲 衝上新高

編譯陳律安／綜合報導
核能類股漲幅。(資料來源:彭博資訊)
核能類股漲幅。(資料來源:彭博資訊)

亞馬遜、Google等科技巨頭陸續簽定核能供電協議、希望推動在美國部署小型模組化核反應爐（SMR）後，美國核能類股上周衝上歷史新高，專家更看好相關類股有望持續上攻。

英國金融時報（FT）報導，亞馬遜和Google為滿足人工智慧（AI）資料中心用電需求，分別和兩大民營SMR開發商X-Energy與Kairos電力公司簽定協議，激勵在美國掛牌的同業Oklo股價上周狂漲99%。

NuScale電力公司同期勁揚與37%，與Cameco、Constellation能源公司、BWX科技公司等業者的股價一同遊走在歷史新高水準。

投資人認為，隨著AI資料中心建設熱潮帶動美國電力需求大增，亞馬遜、Google宣布的核能協議，是核能日益擺脫日本311福島核災後低迷、加速復興的證據。

在美國經營最多傳統核能反應爐的Constellation，股價今年初以來已暴漲逾一倍，該公司9月與微軟簽訂為期20年的供電協議，將重啟曾發生嚴重核能事故的賓州三哩島核電廠。

鈾生產商Cameco今年來股價大漲38%、核能零組件供應商BWX也跳漲65%。

核能燃料開發商Lightbridge公司執行長葛雷說，美國核能業者一直都在說仍需要核能，才能滿足AI用電需求，「但似乎沒人相信」，而科技業的大規模投資核能，顯示這些業者認為再生能源與儲能電池無法提供穩定且具成本效益的電力，將需要核能。

顧問業者Wood Mackenzie表示，今年上半各家企業已宣布的資料中心計畫，用電規模將近24百萬瓩（GW），比去年同期激增兩倍多。

核能產業也受惠於美國政府的數十億美元投資。華府擔心，已部署一些小型核能反應爐的俄羅斯與中國大陸，會成為核能產業難以撼動的領先者，也察覺確保興建穩定的供電系統，才能維持美國的AI領先地位、又不會造成碳排增加。

MarketWatch專欄作家布羅許認為，在科技巨頭仰賴核能的助攻下，已漲過一波的鈾礦與電力公司股價，可望繼續上攻，並且點出「核能復興類股」，包括核能發電供應事業商、基礎建設開發商以及鈾礦業者。

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