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日圓套利交易有捲土重來之勢 避險基金正重建倉位

編譯季晶晶／綜合外電
日圓套利交易有捲土重來之勢。（路透）
日圓套利交易有捲土重來之勢。（路透）

兩周前，以日圓為中心的熱門套利交易剛經歷了平倉風暴，但現在似乎又悄悄地捲土重來了。

8月5日以來，日圓兌美元貶值超過5%。日本央行的鷹派政策行動、圍繞美企財報的不安情緒，以及疲軟的非農就業報告，曾推動日圓匯價當天升值至七個月高點。

野村國際注意到，現在又有許多投資人開始拋售日圓，將所得的資金投向其他殖利率更高的資產。這表明一直熱衷於套利交易的企業客戶和避險基金正重新投入這些交易。

野村駐倫敦G-10貨幣現匯交易主管Antony Foster稱，在美國零售銷售數據超出預期後，「套利交易明顯回歸」。他說，多個帳戶賣出日圓，買入澳元和英鎊。

根據ATFX Global Markets數據，過去一周日圓空頭頭寸增加30%-40%左右，其中很大一部分來自避險基金和高淨值客戶。

對於仍在觀望的投資人而言，關鍵之一是日本央行今年是否會再次升息。日本央行副總裁內田真一日前表示，如果金融市場不穩定，決策者不會進一步升息。若日本央行按兵不動，套利交易的誘惑勢必增強。

日本央行總裁植田和男將於8月23日在國會發表講話，交易員將尋找利率動向的進一步線索。如果美國聯準會主席鮑爾同日在傑克森霍爾的講話，給一些交易員9月降息2碼的押注潑冷水，套利活動可能更加大膽。

央行 日本 殖利率

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