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波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

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索羅斯基金加碼台積11.2萬股 知名避險基金也大舉買進

編譯劉忠勇、葉亭均／綜合報導

從美國證券與交易委員會（SEC）14日按13F規定最後期限所揭露的第2季持股來看，不少基金趁科技股股價高檔獲利了結，不過，金融巨鱷索羅斯名下的「索羅斯基金管理公司」，在第1季減碼台積電ADR後到第2季又回頭加碼11.2萬股，市值增為2,552萬美元。 

台積電ADR整體而言是獲得基金繼續加碼，除了索羅斯基金管理公司，在第2季期間，知名避險基金Third Point大舉加碼台積電ADR共85萬股，持股增至202.5萬股，價值3.5億美元。台積電ADR也不乏新買進者，矽谷基金Strategy Capital便買進35.4萬股。

但減碼甚至出清台積電ADR者也不在少數，其中挪威央行出清104萬股；Contour資產管理公司出清近40萬股，進帳4,897萬美元。

從大型科技股7月以來下跌來看，第2季獲利下車也許抓住了好時機，但第2季上車是否等於被割韭菜，目前還很難說，但可以肯定的是，此時再加碼的成本不低。

以台積電ADR為例，第1季和第2季分別大漲30.8%和27.8%，7月迄今則下跌2.3%。

新加坡國營投資機構淡馬錫控股（Temasek）第2季大舉加碼美國科技巨人的股票，一共加碼33億美元，其中32億美元集中在六家公司：微軟、蘋果、輝達（NVIDIA）、Alphabet、Meta和亞馬遜

不料，6月底以來，Alphabet和亞馬遜股價下跌約12%，微軟股價也下跌7%。  

全球最大避險基金橋水（Bridgewater）上季大幅加碼亞馬遜，但減碼蘋果和輝達，並完全出清英特爾持股。

真正高明的要屬避險基金投資家朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）。早在OpenAI的ChatGPT引發AI熱潮之前，他便在2022年底開始買入輝達，並在今年5月表示已減碼輝達持股。2023年以來迄今，輝達股價上漲超過700%。從13F公告來看，朱肯米勒今年第2季不僅減碼輝達，也減持蘋果和微軟，並完全出清Meta。

「股神」巴菲特的波克夏上季大砍蘋果一半持股，小買零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。

台積電 輝達 亞馬遜

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