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日本散戶投資人押注日圓升值的部位接近歷史新高

編譯劉忠勇／綜合外電
散戶交易者透過期貨持有日圓兌14種外幣的淨多頭部位達到4,310億日圓（29億美元），其中以對美元最多。（路透）
散戶交易者透過期貨持有日圓兌14種外幣的淨多頭部位達到4,310億日圓（29億美元），其中以對美元最多。（路透）

日本散戶押注日圓繼續走強的部位逼近歷史新高。儘管日圓回吐了過去兩周的部分漲幅，日本散戶投資人仍押注日圓會進一步上漲。

根據彭博彙整東京金融交易所數據，截至周一，散戶交易者透過期貨持有日圓兌14種外幣的淨多頭部位達到4,310億日圓（29億美元），自日本銀行（央行）上月升息以來增加22%，接近4月創下5,010億日圓的歷史新高。

這些做多部位表示散戶投資人堅信日圓還有上漲空間。聯準會（Fed）降息在即，市場波動加劇，令利差交易卻步，日圓多頭派則大受鼓舞。

Gaitame.com Research Institute研究主管Takuya Kanda指出，理論上來說，由於利率差異，應該賣出日圓，買進其他貨幣，但在市場動盪的情況下很難做到。他說，股價下跌的風險也往往會推動日圓兌其他貨幣走升。

東京時間下午，日圓兌美元變動不大報146.92。自上周觸及七個月高點141.70以來，已回落約4%。

大部分做多日圓的部位是對美元，其次是英鎊和瑞士法郎；日圓對墨西哥披索和土耳其里拉等高收益貨幣仍是做空，不過過去兩週這些部位已大幅減少。

東京金融交易所持有的日圓部位，只是散戶投資人投資貨幣市場的一環。另根據日本金融期貨協會統計，去年個人外匯交易占東京整體貨幣交易近1/4。

麥格理集團策略師Gareth Berry和Thierry Wizman本周在報告中寫道：「看來日圓已進入更有利的環境，應該能漸漸讓原本極被低估的價位得到修正。」麥格理認為，日圓可能在明年底反彈至125日圓，「但較早發生的機率正在上升」。

貨幣 投資 日本

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