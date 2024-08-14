確診遽增 亞洲防疫概念股湧買盤 分析師：恐曇花一現

新冠疫情再次出現升溫跡象，刺激亞洲防疫概念股買盤湧現。(美聯社資料照片)

新冠疫情 上月來再次出現升溫跡象，刺激亞洲防疫概念股買盤湧現。但分析師也提醒，這波漲勢可能只是曇花一現，畢竟這波疫情要再度演變成全球大流行的機率很小。

彭博資訊報導，近期表現最佳的幾檔防疫概念股包含：本周股價躍漲17%的中國大陸新冠病毒檢測試劑製造商達安基因、一周來漲幅多達5.6%日本 藥廠第一三共株式會社，及在五個交易日大漲71%後翻黑的南韓 藥廠Shin Poong Pharmaceutical。這些股票再獲市場青睞，主因中國大陸、日本、南韓等地，上月來確診人數遽增。

中國疾管局數據顯示，當地新冠確診率自6月底開始上升，但症狀多屬輕微。這波新冠病毒均為Omicron變異株，包含JN.1和XDV系列變異株。

南韓疾管局表示，為因應確診人數快速增加，將取得更多藥物，導致一些地區發生供給短缺現象。該單位說，將在10月推出新疫苗，提供高風險族群施打。

雖亞洲防疫股表現亮眼，一些分析師認為，這波漲勢將不如2020年時的強勁，因為疫情要演變成第二次全球大流行的機率很小。

法國巴黎銀行資產管理公司亞洲和大中華地區股票投資專家劉閔悅說，「過去兩年，每次疫情升溫時，相關股票的漲幅會短暫超越大盤，但接著就會回檔」。他也說，疫情相關產品只占全中國醫療照護產業銷售不到10%，近期需求回溫的情形，不太可能大幅提振獲利。

若論亞股，MSCI亞太指數上周受到全球股災波及，5日6.1%的跌幅寫2008年來單日最大，但在上周結束前回穩，13日收盤上漲1.26%，是連續第三天上漲。日本東證股價指數13日漲近3%；中國和南韓指數也上漲。

Ortus Advisors日本股票策略主管傑克森說，日本股市持續回彈有助於亞洲整體，且「日股是當下唯一真正重要的市場」。雖然日本央行上月意外升息使投資人措手不及，但該央行接著表示，將放慢緊縮腳步，以免造成市場更大波動。這將有助於抑制日圓突如其來的漲勢，排除股價上漲的關鍵路障。