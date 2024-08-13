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企業主管與人資面臨新趨勢：求職者用AI幫履歷「鍍金」

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企業主管與人資面臨新趨勢：求職者用AI幫履歷「鍍金」

編譯黃淑玲／綜合外電
歐美的人才招募者發現，大約半數的應徵者利用生成式AI擦亮履歷。 （路透）
歐美的人才招募者發現，大約半數的應徵者利用生成式AI擦亮履歷。 （路透）

企業和人才招募業者、及多項調查報告都發現，現在有一半的求職者會利用生成式人工智慧（AI）工具，幫自己「鍍金」履歷表、求職信，或是完成雇主要求填答的測驗。

英國金融時報（FT）報導，人才招募平台Applied執行長桑達蘭說，「大量」AI驅動的應用出現，已降低求職門檻，使平均每份工作的應徵者增加超過一倍，「我們確實看到申請量變多但品質降低，提高了篩選難度」。應徵者能把應徵表單詢問的問題，複製貼上到ChatGPT等生成式AI工具，然後再把答案再複製貼回表單。

隨著大西洋兩岸的就業市場減弱，最近幾個月企業每個職缺都接到比以前更多的應徵文件，原因包括企業職缺減少、求職者增加，以及其他長期趨勢，例如愈來愈多的職缺放上網路，讓更廣大的潛在人選都能看到並申請。

人力資源新創公司Beamery對2,500位英國上班族的調查發現，約46%會用生成式AI搜尋並應徵職缺。創意平台Canva所做的另一份調查顯示，受訪的全球5,000位求職者中，45%曾用生成式AI建立或潤飾履歷。

許多企業的人才招募者都收到求職者用AI工具「潤飾」自我介紹、輸入搜尋字詞的大量AI生成履歷，而且實際數量可能更多，因為企業是根據能輕易偵測到AI痕跡的履歷表來估算，這種履歷表常是求職者單純剪下貼上、未經編輯的內容。

為企業提供心理測驗諮詢的Neurosight，在訪調1,500位學生求職者後發現。57%使用ChatGPT幫助申請求職，而且使用付費版ChatGPT者通過心理測驗的可能性，高於使用免費版的人。Neurosight創辦人貝特斯指出，25%使用付費版ChatGPT的求職者，以超優異成績通過測驗，這群人多半是擁有高社經地位背景的白人男性。

職涯顧問公司CityCV執行長麥里安提醒求職者，剪下貼上生成式AI工具產生、未經適當編輯的內容，都很冗長且一般，招募主管也能偵測出來，但履歷表需要展現應徵者的個性、熱情及故事，這是AI辦不到的。

許多人才招募業者和雇主都希望，若有求職者在申請文件審核階段「作弊」或說謊，能在最終的面談階段揪出來並剔除。許多大型企業都已展現對AI應徵的「零容忍」態度。

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