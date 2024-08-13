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美股反彈了 大宗商品價格仍下跌…預告全球經濟確有狀況

編譯劉忠勇／綜合外電
分析師將銅價在內大宗商品普遍下跌視為全球經濟狀態的另一道警訊。（美聯社）
分析師將銅價在內大宗商品普遍下跌視為全球經濟狀態的另一道警訊。（美聯社）

大宗商品價格這一個月來大跌，可見美國股市雖從美國經濟衰退疑慮中反彈，全球經濟確有潛在的疲態。

美國股市上周因勞動市場和製造業數據疲弱而大跌，如今已收復大部失地。投資人試圖擺脫衰退疑慮，不乏分析師認為美國經濟基本面仍然穩健。

然而，大宗商品市場所呈現的全球經濟卻是另一番面貌。Invesco DB 基本金屬基金過去一個月下跌超過7%，而原油期貨7月5日到8月5日之下跌了14%。

Wolfe Research 董事總經理 Rob Ginsberg周五提出研究報告說：「就商品而言，這整個資產類別正陷於賣壓。」

Ginsberg表示，「除了黃金之外，很難找到一個正面的布局」，「我們將這次大宗商品普遍下跌視為經濟狀態的另一道警訊」。

TD Securities全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，尤其是銅，可視為經濟可能走向的風向球。

銅價在今年前五個月大漲，因為銅在電動車、晶片和再生能源等成長產業中扮演著關鍵角色，市場預期將出現需求超過供給的超級周期。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨周二跌落每噸9,000美元之下，已從2024年5月20日10,889美元的高峰回落逾17%。 最近一個月，銅期貨價格下跌近9%。鐵礦砂在亞洲報價跌到每噸100美元之下，六個交易日來五度下跌。

Melek告訴CNBC：「曾經有超級周期之說，不料這個電池車的美好世界卻在瞬間煙消雲散，現在已經沒有人在談論這個了。」

Melek表示，中國經濟疲弱，對銅價和油價影響尤深。他也說，全球製造業數據也未「大放異彩」。他認為，銅和石油可能面臨過剩，而非有些分析師預期供應吃緊。

石油價格因中東持續的地緣政治緊張局勢得到支撐，但已因中國需求疲弱而受壓數月之久。石油輸出國組織（OPEC）周一將今年全球石油需求成長預測下修至每日13.5萬桶，仍預期中國走弱。

Melek 說：「能源市場、基本金屬市場和銅都反映經濟趨緩的環境，在這種氛圍下，需求成長可能較少，進而降低供給不足的風險，」

中國經濟鬆動之際，美國則轉向保護主義，對中國從電動車到電池、晶片和太陽能模組等一切商品加徵關稅。歐盟也在7月宣布對中國電動車加徵關稅。

Melek 說：「這不過意味著自由流通的商品減少了。如果我們加徵關稅，那就意味著價格會更高。幾乎可以說，就需求水準而言，關稅都會導致供給減少。」

彭博商品指數和LME銅價5月20日後均一獗不振。（取材自彭博）
彭博商品指數和LME銅價5月20日後均一獗不振。（取材自彭博）

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