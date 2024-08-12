WSJ：市場大漲期間狂加槓桿的投資人開始付出代價

華爾街日報指出，經濟或金融形勢的變化，可能會迫使投資人出售投資組合中的一塊，譬如美國或日本股票，以彌補另一塊損失，譬如槓桿押注日圓走貶。（歐新社）

投資 人大舉押注日圓、投入複雜的加密幣、投資熱門的科技公司，數月之久樂此不疲。這些交易的共同點是大量運用槓桿，也就是借錢，藉此放大預期的收益。隨市場2024年上半年上漲，這些投資賺進暴利，也引發投資跟風，進一步推升行情。

如今形勢丕變。過去一個月，動盪席捲全球市場，投資人從原本銳不可擋的交易中撤退。儘管最近幾天趨於平靜，道瓊工業指數也距歷史高峰也只有5%之遙，但交易者提醒，要為進一步震盪做好準備。

是什麼原因導致了市場震盪？總經避險基金顧問公司Damped Spring Advisors執行長 Andy Constan 表示，最近損失很大程度上是「去槓桿化」所造成的。

華爾街 日報（WSJ）指出，經濟或金融形勢的變化，可能會迫使投資人出售投資組合中的一塊，譬如美國或日本 股票，以彌補另一塊損失，譬如槓桿押注日圓走貶。在重新投資之前，降低風險的過程十分混亂，需要時間。

Constan 說，去槓桿化首先必須讓接到追加保證金通知的做多投資人平倉，清理掉這些風險部位後，才能再建立新的投資。

華爾街日報指出，對市場崩跌的解讀不少，但很難確定真正的成因。美國出現經濟放緩的跡象，無疑加劇了波動。

儘管如此，市場如此迅速大落又大起，大致可以歸因於投資人急撤槓桿，無論是自己主動為之，還是在接到經紀商的電話後被迫採取行動。

投資人究竟累積了多少槓桿？美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，避險基金和其他依賴槓桿的投機者7月對日圓的淨做空頭押注達到了2017年最高水準。

押注總經走勢的基金持續在做空日圓，或者利用日本接近於零的基準利率，借入再賣掉日圓，再以其他貨幣投資他地，即所謂的利差交易。

譬如，不少人將日圓換成美元，買進收益率更高的美國公債。CFTC稱，在7月的高峰期，避險基金和其他投機者做空日圓的押注總額達140億美元。

槓桿上升的另一個現象是，據ING對國際清算銀行（BIS）數據分析，日本銀行業對海外放款3月達到1兆美元，自2021年以來成長21%。

最近一個月，隨著美國和日本政府債券利差在市場預期美國降息之際開始縮小，這種交易開始瓦解。當日本央行升息時，日圓走高，這些交易者被迫解除槓桿押注，做空日圓的交易面臨新的壓力。

截至上周二（即市場暴跌的第二天），這些做空日圓的押注已自高峰暴跌逾80%。

科技股急轉直下

其他熱門的槓桿交易也十分煎熬。投資人和分析師表示，一年多來，避險基金、程式驅動的量化基金和其他機構利用借來的資金大量買入美國大型科技股，同時做空小型股。

這種情況在7月出現反轉。疲軟的業績使科技股受到打擊，小型股則迎來期待已久的反彈，部分原因是投資人預期這些股票將因借貸成本降低而受益。過去一個月，特斯拉(Tesla) 、亞馬遜(Amazon)和輝達（NVIDIA）等長時間受投資人青睞的股票已下跌15%以上。