全球遭殃、亞股慘遭血洗 專家分析暴跌的四大原因

在多重利空襲擊下，日本、南韓及台灣等亞洲主要股市5日慘遭血洗，日股大盤日經225指數崩跌12.4%，盤中跌深4,705點。（歐新社）

在多重利空襲擊下，亞洲股市5日慘遭血洗，日股大盤跌狂瀉4,000多點，跌幅深達12.4%，南韓與台灣股市也都大跌逾8%，市場專家分析了造成亞股周一暴跌的全球趨勢及原因。

一、美國經濟衰退疑慮加深

Geojit Financial Services首席投資 策略師V K Vijayakumar說，全球股市的上漲主要是由美國經濟將會軟著陸的預期心理所推動，但隨著美國7月新增就業 人數下降以及美國失業率急劇上升至4.3%，這種預期心理現在改弦易轍。

市場專家指出，上周五美國失業率達到4.3%，觸發了「薩姆規則」（ Sahm Rule），預示著美國將陷入衰退，全球市場正在做出回應。

所謂「薩姆規則」是一項經濟衰退指標，以曾在美國聯準會和白宮經濟顧問委員會工作的總體經濟學家薩姆（Claudia Sahm）的名字創建和命名。它的定義是：失業率的三個月移動平均值，若比之前12個月的低點躍升至少0.5個百分點，就顯示經濟已陷入衰退了。

Swastika Investmart研究主管Santosh Meena說，就業數據極差，引發了對美國經濟衰退的擔憂，嚇壞了市場情緒。而中東地區等地緣政治緊張升溫也為市場帶來了進一步的壓力。

二、中東地緣政治緊張是加大市場賣壓力的另一個原因

巴勒斯坦哈馬斯政治局主席哈尼亞被暗殺後，加深了衝突擴大的憂慮，伊朗將再對以色列發動大規模攻擊的報導，導致原油價格蠢蠢欲動。

三、日圓利差交易平倉

在日本央行宣布調高利率並暗示可能進一步升息後，隨著日圓升值，日圓利差交易（carry trade）平倉，日本市場正在大失血，日經指數在日圓利差交易平倉後創下史上最大的兩天跌幅，而且賣壓仍在繼續增強。

四、美國10年期公債殖利率 跌至去年12月以來最低點

這引發避險買盤，市場參與者買進債券避險。投資人憂心忡忡認為，聯準會上周將利率維持在當前水準是大錯特錯。