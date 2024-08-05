我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加前空軍基地多次遭賊占 房間被布置「夜店」

道指崩逾千點 史指重挫3% 創近2年最糟單日走勢

全球遭殃、亞股慘遭血洗 專家分析暴跌的四大原因

編譯林聰毅／綜合外電
在多重利空襲擊下，日本、南韓及台灣等亞洲主要股市5日慘遭血洗，日股大盤日經225指數崩跌12.4%，盤中跌深4,705點。（歐新社）
在多重利空襲擊下，日本、南韓及台灣等亞洲主要股市5日慘遭血洗，日股大盤日經225指數崩跌12.4%，盤中跌深4,705點。（歐新社）

在多重利空襲擊下，亞洲股市5日慘遭血洗，日股大盤跌狂瀉4,000多點，跌幅深達12.4%，南韓與台灣股市也都大跌逾8%，市場專家分析了造成亞股周一暴跌的全球趨勢及原因。

一、美國經濟衰退疑慮加深

Geojit Financial Services首席投資策略師V K Vijayakumar說，全球股市的上漲主要是由美國經濟將會軟著陸的預期心理所推動，但隨著美國7月新增就業人數下降以及美國失業率急劇上升至4.3%，這種預期心理現在改弦易轍。

市場專家指出，上周五美國失業率達到4.3%，觸發了「薩姆規則」（ Sahm Rule），預示著美國將陷入衰退，全球市場正在做出回應。

所謂「薩姆規則」是一項經濟衰退指標，以曾在美國聯準會和白宮經濟顧問委員會工作的總體經濟學家薩姆（Claudia Sahm）的名字創建和命名。它的定義是：失業率的三個月移動平均值，若比之前12個月的低點躍升至少0.5個百分點，就顯示經濟已陷入衰退了。

Swastika Investmart研究主管Santosh Meena說，就業數據極差，引發了對美國經濟衰退的擔憂，嚇壞了市場情緒。而中東地區等地緣政治緊張升溫也為市場帶來了進一步的壓力。

二、中東地緣政治緊張是加大市場賣壓力的另一個原因

巴勒斯坦哈馬斯政治局主席哈尼亞被暗殺後，加深了衝突擴大的憂慮，伊朗將再對以色列發動大規模攻擊的報導，導致原油價格蠢蠢欲動。

三、日圓利差交易平倉

在日本央行宣布調高利率並暗示可能進一步升息後，隨著日圓升值，日圓利差交易（carry trade）平倉，日本市場正在大失血，日經指數在日圓利差交易平倉後創下史上最大的兩天跌幅，而且賣壓仍在繼續增強。

四、美國10年期公債殖利率跌至去年12月以來最低點

這引發避險買盤，市場參與者買進債券避險。投資人憂心忡忡認為，聯準會上周將利率維持在當前水準是大錯特錯。

殖利率 就業 投資

上一則

銅價短線有撐...中國電力需求大幅增長 智利銅礦產量下降

延伸閱讀

巴奧鐵餅／美國不敗女王奧爾曼衛冕金牌 中國馮斌奪銀

巴奧鐵餅／美國不敗女王奧爾曼衛冕金牌 中國馮斌奪銀
政治功能早已弱化 港媒：今年北戴河「根本無會」

政治功能早已弱化 港媒：今年北戴河「根本無會」
巴奧╱美再添五金 獎牌榜領先 美國泳將1日2破世界紀錄

巴奧╱美再添五金 獎牌榜領先 美國泳將1日2破世界紀錄
忽略電池技術 美國有待急起直追

忽略電池技術 美國有待急起直追

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46

超人氣

更多 >
4星座吉星高照好運到 天蠍座迎事業突破、他人脈變更廣

4星座吉星高照好運到 天蠍座迎事業突破、他人脈變更廣
投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀