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傳輝達Blackwell GPU延後3個月出貨 對台積電影響多少？

編譯陳苓／綜合外電
據傳輝達新一代人工智慧晶片Blackwell架構晶片，將延後出貨。分析師認為，這對台積電今年下半營收影響有限。（路透）
據傳輝達新一代人工智慧晶片Blackwell架構晶片，將延後出貨。分析師認為，這對台積電今年下半營收影響有限。（路透）

科技網站The Information報導，輝達（Nvidia）新一代人工智慧（AI）晶片Blackwell架構的B200晶片，將延後三個月放量出貨。分析師認為，這對台積電今年下半營收影響有限，輝達下半年的銷售成長雖可能受限，但目前Hopper架構的晶片仍供不應求，輝達仍能藉增產H100/H200晶片，來拉高營收。

彭博資訊分析師認為，輝達Blackwell B200繪圖處理器（GPU）據傳延後三個月出貨，對台積電下半年營收的衝擊可能輕微，因為台積下半年營收成長的主要推手是蘋果、高通（Qualcomm）、聯發科的新款智慧機晶片，而非B200晶片，況且生產問題仍可望解決，在第4季加速出貨。

彭博分析師指出，輝達則可能延後Blackwell延後出貨，導致下半年度（今年8月-明年1月底）銷售優於預期的幅度縮小，但要判斷導致營收遜於預期，仍為時過早，因為輝達還能增產H100/H200晶片，以達成部分目標，而延後出貨的營收貢獻，可能要到明年度第1季（明年2-4月）才會反應。

確切而言，準備出貨的Blackwell架構晶片有好幾款，包括B100及B200，其中B200功能更強、需求更大；另外還有GB200，這款晶片速度更快，因封裝了兩組B200 GPU與一組中央處理器（CPU），並以高頻寬分享數據。

瑞穗分析師拉克許指出（Vijay Rakesh），輝達B200晶片可能要價3萬-4萬美元，GB200晶片要價5萬-7萬美元。瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）7月預測，輝達下季（今年11月-明年1月）出貨的多數晶片仍是Hopper架構，Blackwell只占該季加速器晶片總出貨量的7%。他預期輝達下季將出貨3.25萬組B200晶片和4.34萬組GB200晶片。

彙整這兩位分析師的看法，B200將為輝達下季貢獻相當於30億美元營收，僅占輝達當季預估總營收345億美元的9%。就算B200真的延後出貨，輝達遞延的營收也可能不會那麼多。Hopper晶片依然供不應求，輝達能擴大生產Hopper晶片，來填補營收。

晶片 輝達 台積電

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