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全年獲利預測 賓士車廠下修

編譯陳律安／綜合報導

電動車買氣降溫影響，德國豪華車廠賓士上季獲利銳減19%，並下修全年利潤預期，但該公司也說，隨著新車型的推出，有助於因應中國市場的激烈競爭，下半年營運狀況有望好轉。

賓士26日公布，全集團第2季息前稅前盈餘（EBIT）下滑19%至40.4億歐元（44億美元）、客車部門的調整後獲利銳減27.5%，減幅比市場預期大，受累於電動車需求疲弱、大陸市場競爭激烈、供應鏈瓶頸、利率居高不下等，德國車廠普遍面臨這些問題。賓士上半年整體銷量下滑6%，電動車銷量更銳減17%。

賓士預期，插電式油電混合車的銷量在下半年有望增加，因歐美市場對油電車的需求較強勁，相形下電動車的銷售不如預期。該公司也下修今年調整後銷售利潤率的預期，從原估的10%~12%調降到10%~11%。

Bernstein分析師說，原本部分投資人以為賓士會發布獲利預警，但僅略微調降獲利預期，這可能讓他們鬆一口氣。花旗分析師表示：「整體來看，賓士的營運已復甦，但整體銷量，尤其是高階車款買氣仍疲弱不振。」

賓士說，經濟前景混沌不明，歐洲的市場情緒已改善，美國市場的銷售與需求也浮現強勁動能，但對中國市場仍抱持觀望態度，預期當地入門與核心產品等級距都面臨挑戰，但仍致力於捍衛高階車型領先地位。

在投資人大會上，賓士執行長康林松表示，將依市場需求，維持同時銷售燃油車與電動車的彈性策略。

電動車 投資 德國

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