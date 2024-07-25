我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

OMNY再出包 系統升級致部分乘客遭莫須有收費

機票要降價啦 航空公司正為「報復性旅遊」結束做準備

Nvidia傳首度為中國設計特殊伺服器 搭配新AI晶片開賣避美限制

編譯葉亭均／綜合外電
輝達傳出明年為中國市場推出的新款AI晶片將搭配一種特殊伺服器一同銷售。（路透）
輝達傳出明年為中國市場推出的新款AI晶片將搭配一種特殊伺服器一同銷售。（路透）

根據The Information報導，輝達（Nvidia）為了繞過美國對中國的晶片技術出口限制，明年為中國市場推出的新款AI晶片將搭配一種特殊伺服器。

報導指出，兩位涉及伺服器開發的知情人士表示，輝達明年將推出一種專為中國市場打造的AI晶片，將搭配一款新的伺服器銷售，以便讓該款晶片的性能表現最大化。雖然輝達先前已經推出專為中國市場而設計的晶片 ，但並沒有推出針對該市場的新伺服器。

兩位開發新晶片伺服器的消息人士說，為了遵守美國的出口限制規定，這種賣給中國的AI晶片不是輝達最好的晶片，而是「降規版」，但與伺服器搭配，可彌補晶片性能上的不足。

新晶片和伺服器分別名為B20和GB20，是輝達今年3月推出的最新人工智慧晶片Blackwell系列的衍生產品。

知情人士說，B20晶片在處理AI計算時，速度會比Blackwell慢一些，但如果把許多這種晶片安裝在GB20伺服器中，可以部分抵銷這種影響。

輝達和美國商務部拒絕對這項報導置評。路透稍早率先報導輝達開發B20晶片的消息。

消息人士說，為了強化B20的效能，輝達利用運用在H20的類似做法，像是升級記憶體容量，而目前記憶體晶片不受出口管制措施侷限。輝達致力於改善該記憶體與B20處理器之間的資料傳輸速度，如此一來處理運算和大量AI數據集的速度能加快。

輝達將在GB20的機櫃整合其NVLink技術，以及散熱解決方案。這預料能強化B20的利用率與GB20運算叢集在驅動AI時的效率。

The Information報導說，自2022年底以來，輝達一直在和美國商務部玩貓捉老鼠的遊戲。輝達屢屢為中國市場重新調整晶片並且遵守美國監管規定，同時設法維護中國客戶對輝達的吸引力，這些客戶需要處理速度夠快的晶片來開發大型語言模型。

在2022年10月，美國政府禁止輝達把A100與H100賣給中國，這是當時最先進的AI晶片，輝達因此在幾個月後打造了專為中國市場設計的兩款降規版晶片A800與H800。將近一年後，美國商務部再度緊縮出口管控措施，把這兩款新晶片也列入限制範圍，但僅僅數周後，輝達就推出H20，性能有限但有較高的連接速度。

H20晶片由於擁有高記憶體頻寬與成熟的軟體支援，表現勝過中國本土AI科技同業的產品。大陸客戶在進行比較後，日益擴大選購輝達的產品。根據四位直接涉及在中國大陸銷售輝達晶片的人士透露，中國企業已訂購了50萬組輝達H20晶片，會在2024年交貨，價值近58億美元，比媒體兩個月前報導的40億美元採購額大增。

不過，這一業務可能受到威脅。Jefferies分析師群上周在研究報告中指出，美國商務部即將在10月進行半導體出口限制措施的年度評估，可能會禁止輝達的H20晶片銷售。

晶片 輝達 AI

上一則

去年亞洲投資美國近1兆美元破紀錄 「這國家」出最多錢連5年居冠

延伸閱讀

AI晶片股災從美國蔓延到亞洲 日股重挫3%

AI晶片股災從美國蔓延到亞洲 日股重挫3%
特斯拉、輝達等科技股暴跌 美股重挫 2年來最慘

特斯拉、輝達等科技股暴跌 美股重挫 2年來最慘
瑞薩電子獲利失色 股價崩跌17% 預期工業用晶片調整庫存

瑞薩電子獲利失色 股價崩跌17% 預期工業用晶片調整庫存
SK海力士營收飆增一倍但股價大跌 難擋AI股拋售賣壓

SK海力士營收飆增一倍但股價大跌 難擋AI股拋售賣壓

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤