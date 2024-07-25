Nvidia傳首度為中國設計特殊伺服器 搭配新AI晶片開賣避美限制

輝達傳出明年為中國市場推出的新款AI晶片將搭配一種特殊伺服器一同銷售。（路透）

根據The Information報導，輝達 （Nvidia）為了繞過美國對中國的晶片 技術出口限制，明年為中國市場推出的新款AI 晶片將搭配一種特殊伺服器。

報導指出，兩位涉及伺服器開發的知情人士表示，輝達明年將推出一種專為中國市場打造的AI晶片，將搭配一款新的伺服器銷售，以便讓該款晶片的性能表現最大化。雖然輝達先前已經推出專為中國市場而設計的晶片 ，但並沒有推出針對該市場的新伺服器。

兩位開發新晶片伺服器的消息人士說，為了遵守美國的出口限制規定，這種賣給中國的AI晶片不是輝達最好的晶片，而是「降規版」，但與伺服器搭配，可彌補晶片性能上的不足。

新晶片和伺服器分別名為B20和GB20，是輝達今年3月推出的最新人工智慧晶片Blackwell系列的衍生產品。

知情人士說，B20晶片在處理AI計算時，速度會比Blackwell慢一些，但如果把許多這種晶片安裝在GB20伺服器中，可以部分抵銷這種影響。

輝達和美國商務部拒絕對這項報導置評。路透稍早率先報導輝達開發B20晶片的消息。

消息人士說，為了強化B20的效能，輝達利用運用在H20的類似做法，像是升級記憶體容量，而目前記憶體晶片不受出口管制措施侷限。輝達致力於改善該記憶體與B20處理器之間的資料傳輸速度，如此一來處理運算和大量AI數據集的速度能加快。

輝達將在GB20的機櫃整合其NVLink技術，以及散熱解決方案。這預料能強化B20的利用率與GB20運算叢集在驅動AI時的效率。

The Information報導說，自2022年底以來，輝達一直在和美國商務部玩貓捉老鼠的遊戲。輝達屢屢為中國市場重新調整晶片並且遵守美國監管規定，同時設法維護中國客戶對輝達的吸引力，這些客戶需要處理速度夠快的晶片來開發大型語言模型。

在2022年10月，美國政府禁止輝達把A100與H100賣給中國，這是當時最先進的AI晶片，輝達因此在幾個月後打造了專為中國市場設計的兩款降規版晶片A800與H800。將近一年後，美國商務部再度緊縮出口管控措施，把這兩款新晶片也列入限制範圍，但僅僅數周後，輝達就推出H20，性能有限但有較高的連接速度。

H20晶片由於擁有高記憶體頻寬與成熟的軟體支援，表現勝過中國本土AI科技同業的產品。大陸客戶在進行比較後，日益擴大選購輝達的產品。根據四位直接涉及在中國大陸銷售輝達晶片的人士透露，中國企業已訂購了50萬組輝達H20晶片，會在2024年交貨，價值近58億美元，比媒體兩個月前報導的40億美元採購額大增。

不過，這一業務可能受到威脅。Jefferies分析師群上周在研究報告中指出，美國商務部即將在10月進行半導體出口限制措施的年度評估，可能會禁止輝達的H20晶片銷售。