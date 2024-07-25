消費者縮手？雀巢調降全年財測 聯合利華營收成低預期

瑞士食品大廠雀巢（Nestle）調降今年營收展望，反映定價環境更具挑戰。（路透）

瑞士食品大廠雀巢（Nestle）調降今年營收展望，反映定價環境更具挑戰；消費品巨擘聯合利華（Unilever）公布的上季營收成長低於預期，反映近年來調漲產品價格後，該公司難以贏回對價格敏感消費者的心。

雀巢24日表示，預期今年有機銷售成長至少3%，低於先前設定的4%目標；上半年營收成長2.1%，低於分析師預期的2.1%。雀巢是KitKat巧克力棒與Nescafe咖啡製造商，該公司表示，為產品定價正面臨壓力，原因是促銷活動和創新投資 增加，而且在去年大幅漲價後，比較基期遭扭曲。

生活成本上升的危機已經衝擊消費者，促使消費者轉而購買超市較便宜的品牌，雀巢等消費者巨擘則面臨難以挽回消費者買氣的窘境。雀巢股價過去一年來已下跌11%。

彭博資訊分析，隨著成長減緩，雀巢可能面臨要積極調降成本的壓力，並考慮是否有必要進行收購或剝離事業來提振獲利能力。

雀巢執行長施奈德表示：「我們已見到定價下滑的速度比預期快。因此，我們考慮審慎地調整全年財測。」

聯合利華同日公布，第2季基本營收成長3.9%，低於分析師預估的4.2%增幅。這也反映執行長舒馬赫（Hein Schmacher）的重振計畫尚未收到成效。此時，由於高通膨加上高利率，全球消費者的預算 受到壓抑。

聯合利華正在整頓事業，包括可能會將冰淇淋事業分拆或賣出，並且執行撙節成本措施，將在全球裁撤7,500個職位。該公司的成長近期受到印度通縮、印尼消費者為加薩 戰爭抵制西方品牌影響。