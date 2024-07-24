MSCI新興市場指數權重調整 印度可望超台趕中

印度股市按明年預測收益計算本益比有24倍，而中國股市只有10倍。（路透）

印度 頗有直追中國、成為MSCI新興市場 指數中最大的股市之勢。但目前令全球投資 人感到為難的是：印度股市雖旺但因價位偏高，投資風險也相當大。

印度上市公司股價、發行股票和獲利無一不漲，在MSCI新興市場指數中比重接近1/5，而中國比重則從2020年逾40%下降到1/4。

英國金融時報（FT）引述投資人報導，MSCI預計下個月實施的MSCI指數調整，可能會把印度的權重提升至20%以上，超越台灣，僅次於中國。

印中權重差距縮小，卻成為今年新興市場投資人面臨的最大問題：該將資金投入已經炙手可熱的印度市場，還是投入相對便宜但受到經濟放緩影響的中國股市？

NinetyOne新興市場基金經理人 Varun Laijawalla說：「當今新興市場兩個已有共識的交易是做多印度，做空中國。這兩個市場之間價位差距是有史以來最大的。」印度股市按明年預測收益計算本益比有24倍，而中國股市只有10倍。

金融時報指出，這樣的變化也凸顯了基準指數在新興市場的影響力，若非引導追蹤數十億美元被動資金流向，就是引導主動管理的經理人根據既定基準來調節曝險。

Federated Hermes的全球新興市場負責人Kunjal Gala說：「10或11年前，印度在指數的比重為6%到7%，現在已接近20%。」由於印度股票已經偏高，基準指數調整，對於像他們這樣的長期投資人或者更在意『安全邊際』價位的投資人來說，構成了有意思的兩難處境。」

Gala表示，他們目前對印度布局略低於指數，並不是因為他們從總經角度不看好印度，而是重視安全邊際，只有在股價被低估的時候才買進股票。

本地資金湧入股票型基金是一大關鍵。Laijawalla說，2016年至2020年間，平均每年淨流入股票的國內資金為120億美元。而在2021年至2023年間，每年流入資金已擴大到290億美元。

儘管這些資金動向和價位能否維持，令人深感懷疑，但同樣讓投資人陷入兩難的是，過去錯過印度股票的代價實在太大。

上市陸企的本益比這幾年已經下降，印度本益比卻不減反增，部分原因是受到散戶投資熱潮的推動。

M&G Investments基金經理人 Vikas Pershad說：「尤其在印度，按未來一年預測獲利計算的本益比是最無關緊要的財務指標。這就是為什麼過去20年來，投資人錯過了印度的回報。」