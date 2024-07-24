日系車在中國銷量連續下滑 日本最大鋼企退出與寶鋼合資公司

日本製鐵決定退出與寶鋼合資公司，結束在中國的汽車板業務，並把投資資源集中在美國和印度。(路透)

受到中國本土電動汽車製造商的崛起，日系車銷量連續下滑影響，日本 最大鋼企日本製鐵決定退出與寶鋼合資公司，結束在中國的汽車板業務，並把投資 資源集中在美國和印度。

寶鋼股份23日發布公告稱，董事會會議通過「關於收購寶鋼日鐵汽車板有限公司（下稱「BNA」）50%股權的議案」。議案顯示，經雙方協商一致，由寶鋼股份以人民幣17.58億元（約2.4億美元）收購日本製鐵持有的BNA 50%股權，本次收購完成後，BNA將以寶鋼股份全資子公司的形式繼續存續。

BNA專業生產和銷售高等級汽車用鋼板，由寶鋼股份及日本製鐵分別持有50%股權，公司經營期限將於今年8月29日屆滿。

日經亞洲報導，由於中國本土電動汽車製造商的崛起，日本製鐵的主要客戶日本汽車製造商在中國市場陷入困境。在此背景下，日本製鐵認為在中國拓展業務將十分困難，因此計畫把投資資源集中在美國和印度。

乘聯會數據顯示，過去幾年日系車在華市占不斷縮水，2021年至2023年，日系車市占分別為22.6%、20%、17%，今年上半年，日系車市占進一步降至14.9%。

經濟觀察報報導，寶鋼股份是中國寶武的核心企業，按照世界鋼鐵協會發布的「世界鋼鐵統計資料2024」，2023年中國寶武以1.3億噸的產量繼續位居全球第一，日本製鐵作為日本最大鋼企以4366萬噸的產量位居全球第四。

寶鋼日鐵汽車板的年鋼材生產能力達到262萬噸，約佔日鐵集團在華鋼材產能360萬噸的70%。寶鋼日鐵汽車板的累計投資額超過1,000億日元。

寶鋼日鐵汽車板在中國涉足汽車用鋼板。一直將從日本進口的鋼材半成品加工為最終產品，向在中國設有工廠的日資汽車廠商供貨。

日本製鐵抓住急劇增長的汽車用鋼板需求，擴大在華業務，而寶鋼方面則從寶鋼日鐵汽車板成立之初，從日本製鐵獲得中國缺乏的鋼板技術，雙方都受益匪淺。

然而近年來雙方的競爭日益激烈。2020年7月，豐田 汽車向日本境內銷售的的混合動力車和純電動汽車，開始部分採用寶鋼股份的產品。這是日本大型車企首次在日本境內生產的乘用車中，採用中國企業生產的無取向矽鋼。

當時，豐田汽車方面表示，寶鋼股份提供的產品品質並不比日本生產的差，在電動汽車逐步普及的背景下，豐田汽車將推進供應企業的多樣化。

寶鋼股份拿下豐田汽車的訂單，引發日本製鐵的不滿。2021年，日本製鐵宣布，因寶鋼股份違反日本製鐵電磁鋼板相關專利，生產電磁鋼板供應豐田汽車用於電動汽車製造，已在日本東京將寶鋼股份和豐田汽車告上法院，要求兩家企業分別給予損害賠償。

無取向矽鋼作為新能源車驅動電機無可替代的核心材料，是鋼鐵企業在新能源汽車市場競爭的最激烈的方向之一。2023年11月，寶鋼方面稱，一半以上的中國國產新能源汽車驅動電機用的都是寶鋼的無取向矽鋼。

值得注意的是，2023年11月，日本製鐵宣布以「放棄索賠」的形式結束了對豐田汽車的專利侵權訴訟，但與寶鋼股份的訴訟仍在繼續。