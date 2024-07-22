台積電等亞洲AI股慘跌 大摩建議獲利了結 轉戰這族群

包括台積電在內的亞洲AI晶片股近期走跌，美系券商建議資金場邊觀望，或轉戰消費品類股。（路透）

亞洲科技股22日邁向疫情爆發以來最糟拋售局面，此前，摩根士丹利策略師建議投資 人對先前AI 題材帶動大漲的族群進行獲利了結。

彭博資訊報導，投資人上周開始懷疑原先炙手可熱的AI交易題材能否延續，再加上擔心美國可能緊縮對中國大陸的銷售限制，市場賣壓湧現，而本周初的交易凸顯出市場尚未緩和焦慮。

彭博亞太半導體指數22日盤中重挫多達3%，即將寫下2020年3月來最大四日累計跌幅。

摩根士丹利青睞在聯準會首度降息 前轉向消費者必需品類股，目前市場預期聯準會將在9月降息。大摩策略師將對亞洲和新興市場科技股的看法調降至「中性」，同時把包括台積電在內的AI晶片股從焦點股名單（Focus List）移出。

由大摩首席亞洲和新興市場股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）為首的策略師群在報告中表示：「是時候到場邊觀望了」，因為科技股顯然超買且昂貴，「我們注意到在聯準會首度降息前，亞洲市場龍頭股向來會發生的變化。」

大摩這次調降科技股評等，是它自2022年10月將科技股調高至「加碼」評級後的首度降評行動。策略師群表示，相較下，消費必需品類股直到2026年的要求期望值較低，而且在全球成長減緩時一直是經典的防禦類股。大摩將消費必需品類股族群調升至「加碼」，為至少五年來首見。

輝達（Nvidia）帶領的全球AI股狂熱在上周跌跤，在央行即將調整政策與美國總統大選來臨前，投資人重新評估AI股進一步上漲的可能性。這有助市場資金輪動至包括消費品股和小型股等落後的族群。

大摩除了將台積電移出焦點股名單，也把包括南韓記憶體製造商SK海力士與日本晶片設備股東京威力科創移出。這三檔股價22日都下跌超過2%。

不過，現在並非是科技股領域完全投降的時刻。大摩策略師表示，雖然晶片股看起來尤其過熱，但「蓄勢待發的AI智慧手機周期」是個可觀察的重點，他們將三星電子和iPhone組裝業者鴻海維持在大摩的焦點股名單中。

包括Shawn Kim和Charlie Chan在內的分析師在另一份報告中表示：「我們現在並沒有宣告『景氣結束』，但由於所有焦點在供貨短缺與新的AI典範題材，重要的是不要忽視半導體市場常態、周期性的本質。」