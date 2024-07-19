我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

布碌崙市議員莊文怡還原經過 批警方過度執法

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

編譯易起宇／綜合外電
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球性的IT故障問題19日導致許多行業營運受到擾亂，包括航空公司停飛、一些廣播訊號中斷，以及從銀行到醫院都遇到系統問題。

根據路透看到網路安全公司CrowdStrike對客戶發出的警報，該公司坦承是旗下軟體「Falcon Sensor」導致了微軟Windows系統當機呈現藍畫面。這項警報在美東時間19日凌晨1點30分發出，該公司也提供了修正這項問題的手動修正方法。

澳洲國家網路安全協調員麥金妮絲辦公室在X上發文表示，目前沒有資訊顯示這次故障是場網路安全意外。

這場故障造成的影響十分廣闊且深遠，其中又以旅遊業受害最深。包括東京、阿姆斯特丹、柏林和多座西班牙機場也都傳出系統問題和延誤。美國航空、達美航空和聯合航空等多家美國航空公司都因通訊問題停飛，歐洲最大航空公司瑞安航空也警告其訂位系統出問題。

在英國，許多醫療機構都在X上表示其掛號系統當機，該國主要新聞廣播公司之一的Sky News也無法播放新聞。

從澳洲、印度到南非等許多國家的銀行和其他金融機構都出現服務中斷，倫敦證交所集團（LSEG）也通報其數據和新聞平台Workspace出現當機。

目前還無法釐清是否所有回報當機都與CrowdStrike問題有關，或者是否還有其他問題。微軟19日盤前股價下跌約2%，CrowdStrike大跌逾16%。

澳洲 微軟 達美航空

上一則

台積電勸退奧特曼蓋晶圓廠計畫 OpenAI設計晶片曾找上世芯

延伸閱讀

微軟當機波及日本 大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

微軟當機波及日本 大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃
不僅航空和銀行 微軟雲端服務全球大故障 連倫敦證交所都出問題

不僅航空和銀行 微軟雲端服務全球大故障 連倫敦證交所都出問題
微軟大當機 美航、聯合、達美 要求所有航班進行全球地面停留

微軟大當機 美航、聯合、達美 要求所有航班進行全球地面停留
營運成本考量 英國維珍航空停飛中國航線

營運成本考量 英國維珍航空停飛中國航線

熱門新聞

Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
美國傳出6月通膨降溫的好消息，強化市場對聯準會（Fed）9月降息的預期，卻觸動大型科技股11日重挫，特斯拉、輝達（Nvidia）等「七大巨頭」市值合計蒸發將近6,000億美元。（美聯社）

CPI降溫利多為何害科技股大跌？分析師：美股漲勢更穩健了

2024-07-12 08:21
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元