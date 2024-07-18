我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

不只干擾遠東-歐洲 馬士基：紅海衝擊擴及全球

編譯陳苓／綜合報導
馬士基報告指出，行經蘇伊士運河的遠東及歐洲航線，受到紅海危機衝擊，干擾已擴及全球航路。（路透）
馬士基報告指出，行經蘇伊士運河的遠東及歐洲航線，受到紅海危機衝擊，干擾已擴及全球航路。（路透）

航運巨擘馬士基（Maersk）17日表示，紅海危機對貨櫃航運的干擾，已從遠東－歐洲航線擴大至全球，並表示未來幾個月可能沒辦法滿足所有需求。

馬士基17日發布7月亞太市場報告，指出亞洲國家是全球主要出口國，紅海亂局對亞洲出口商的影響，更勝進口商。行經蘇伊士運河的遠東及歐洲航線，直接受到紅海危機衝擊，但如今紅海危機的干擾已從遠東－歐洲航線，擴及全球航路。

以大洋洲航線為例，大洋洲貨物要連結馬士基的全球航運網路，關鍵是東南亞航運中心，但東南亞港口壅塞，衝擊到大洋洲航運。這是由於紅海亂局造成的設備短缺、運能受限，影響到替代航線和轉運中心。東南亞航運樞紐的延誤，使澳洲港口有受阻風險，如船隻抵達時須排隊入港（vessel bunching），導致等候時間變長與其他耽擱。

馬士基說，壅塞和混亂從東南亞擴及東北亞、大中華地區的港口，引發延誤。大洋洲出口商目前的供應鏈規畫，應該納入額外的前置時間。

另外，颱風季節即將到來，將影響中國大陸東部與南部，可能會進一步加劇壅塞風險。

這些地區會出現此種骨牌效應，有諸多原因。首先，主要港口壅塞，衝擊到亞洲航運樞紐，所造成的延遲和瓶頸，擴及整個系統。其次，船隻被派往不同地區，以滿足運能需求，導致航運網路重組，使全球效應擴大，波及原先未直接受紅海危機影響的地區。

馬士基指出，現今所有能航行的船隻，以及之前在其他地區未充分利用的船隻，都已重新部署，以補足運能。未來幾個月出航船隻的噸位，可能與正常時期迥異，意味要運送所有需求的能力降低。

該公司執行長柯文勝說，紅海危機延續至2024年第3季，未來幾個月對航運業者和企業來說，同樣充滿挑戰。

馬士基說，全球海運的需求依然強健，該公司正致力於限縮干擾對客戶的影響，其中一個方法是取得更多的貨櫃。對於須快速運輸的貨物，空運服務（包括海空解決方案）可以作為運輸的替代方案。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）最新的攻擊，是在15日分別襲擊了懸掛巴拿馬國旗的以色列船隻「Bentley I號」，以及懸掛賴比瑞亞國旗的馬紹爾群島油輪「Chios Lion號」。美國中央司令部16日證實這些攻擊事件。

美國中央司令部說：「伊朗支持的青年運動持續進行魯莽的行為，威脅到區域的穩定，並危及紅海和亞丁灣海員的生命。」

東南亞 澳洲 伊朗

上一則

Netflix新增訂戶數砍半 低價廣告版帶來強勁收入

下一則

外界堅信Fed 9月降息 金價再創新高 年底衝2500元

延伸閱讀

報復以色列空襲加薩 葉門青年運動攻擊紅海油輪

報復以色列空襲加薩 葉門青年運動攻擊紅海油輪
貨櫃航運業2025年前景不樂觀？若紅海中斷結束 運力將過剩

貨櫃航運業2025年前景不樂觀？若紅海中斷結束 運力將過剩
禍不單行 貨櫃輪避行紅海卻遇非洲惡劣天候擱淺

禍不單行 貨櫃輪避行紅海卻遇非洲惡劣天候擱淺
航運成本高漲 可能再度成為Fed的頭痛問題

航運成本高漲 可能再度成為Fed的頭痛問題

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

2024-07-10 14:56
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力