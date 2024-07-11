奢華名表二手價格仍在修正 炒家轉戰報酬更高的股市投資

卡地亞二手精品手表的價格在過去一年逆勢上漲。 （美聯社）

最受青睞的奢華手表價格上月在二手市場再度下跌，延續兩年來的頹勢，反映疫情 時期名表價格大漲的趨勢消退後，投資 人的興趣已經轉向其他領域。

彭博資訊報導，根據英國手表交易平台Subdial提供的數據，追蹤二手市場最常交易50款精品手表的彭博Subdial Watch指數在6月下滑幅度在1%以內，今年來跌幅達8%，過去兩年來累計下跌23%。相較下，美股史坦普500 指數在過去一年大漲27%。

包括勞力士、百達翡麗與愛彼（Audemars Piguet）在內的頂尖瑞士名表品牌，在歷經2022年初二手市場價格飆漲至空前水準後，正在經歷景氣調整，疫情期間被迫待在家中的消費者把儲蓄豪擲在昂貴手表的情況已不復見。當時在截至2022年6月的12個月期間，彭博Subdial Watch指數飆升40%，相較下，史坦普500指數同期間下跌約1%。

雖然許多交易最熱絡的手表款式持續以高於零售價的價格易手，但原先押注手表價值繼續攀升而進入市場的

投機炒作人士已經退出，因為股票和其他投資提供了更高的報酬。

儘管名表二手市場不景氣，一些品牌的手表價格依然上漲。卡地亞（Cartier）手表價格的Subdial指數一年來上漲約2%，因為該品牌的手表在收藏者之間變得更受歡迎。卡地亞手表價格整體而言比勞力士、百達翡麗與愛彼較不昂貴，通常會以低於零售價的價格易手。

根據彭博的Subdial指數，在6月，勞力士手表表款價格大致持平，至於姊妹品牌帝舵表（Tudor）則下跌；Swatch集團的歐米茄（Omega）以及卡地亞品牌等入門款精品手表的價格小幅上漲。