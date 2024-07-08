歐元走貶但跌幅收斂 法國面臨國會僵局

法國大選結果呈現國會三大陣營都未過半的僵局，歐元兌美元周一聞聲走貶。(路透)

歐元兌美元周一走貶，但脫離盤中谷底，法國大選結果呈現國會三大陣營都未過半的僵局。

法國倖免於極右翼掌權，但組建政府難上加難。

歐元兌美元下跌 0.1%，報 1.0824 美元。美元從三周多來的低點回升，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%至 105.00。

法國總統馬克宏 周一要求他的總理暫時留任，以等待為組建新政府而進行艱難談判。左派陣營在大選中出人意料領先，導致出現三大陣營都未過半的局面。

瑞穗美洲外匯和新興市場衍生品部主管Garth Appelt說：「我們仍在等待，看這個聯盟是否能把240到250名議員聚集在一起，組成一個我認為在法國像是能運作的政府。我們處於觀望狀態。」

交易者將密切關注聯準會主席鮑爾周二和周三的國會證詞，以尋找降息 日益臨近的跡象。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員認為今年可能會有兩次降息，Fed在9月會議上首次降息的可能性為76%，預計隨後還將在12月降息。

美元兌日圓上漲不到0.1%，報160.83日圓，上周創下161.96的38年新高。周一數據顯示日本 平均基本工資5月上揚2.5%，為31年來最快增幅。

日本央行表示，由於勞動市場狀況吃緊，整個經濟中工資上漲的情況正在擴大，暗示日銀相信日本正在朝著持久實現2%的通膨目標邁進。