經濟活動穩定 印尼貧窮率26年來創新低 專家：不應依賴政府援助

印尼3月貧窮率為9.03%，降至歷年新低。政府指出，原因是國內經濟活動穩定和各項社會援助計畫奏效。圖為雅加達北部一村落。（中央社）

印尼 貧窮人口數降至歷史新低，當局指出，主因為印尼國內經濟活動穩定，以及各項社會援助奏效。但學者認為，解決貧窮問題不應靠援助，而是要增加就業 機會並提高勞工 技能。

數據顯示，印尼今年3月貧窮率為9.03%，是自1998年開始統計貧窮率以來的新低點。

印尼財政部財政政策局局長菲比瑞歐（Febrio Nathan Kacaribu）日前透過聲明表示，雖然全球經濟停滯，印尼貧窮率仍下降，且達到新低。

他指出，印尼城市和農村貧困率都呈下降趨勢。今年3月城市貧困率從去年同期的7.29%降至7.09%；農村貧困率則從去年同期的12.22%降至11.79%。

菲比瑞歐說：「3月貧窮率下降，受益於國內經濟活動穩定和各項社會援助計畫，特別是今年初（政府）應對通膨（得宜）。」

他指出，政府會繼續控制通貨膨脹，以增加人民的購買力，進而加速改善貧窮問題。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，中亞銀行（BCA）首席經濟學家戴維（David Sumual）表示，貧窮率降至歷史新低是好消息，但貧窮線的基準建立於相對貧窮，許多印尼人收入僅略高於貧窮線，雖不被視為貧窮人口，卻很容易就滑落至貧窮線下。

戴維說：「當市場發生變化、高通膨，或是收入和購買力變化時，就會影響貧窮率。」意指貧窮率仍可能再次上升。

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）執行長艾斯特（Esther Sri Astuti）表示，總統佐科威（Joko Widodo）執政10年來，貧窮率只比2014年的11.25%下降2點多個百分點。這代表「政府的社會援助不切實際，因結構性問題仍存在」。

學者認為，要解決貧窮問題不應靠社會援助，而是要增加就業機會和提高勞工技能。

戴維說，提供現金或糧食等社會援助雖有助於降低貧窮率，但不可能是解決貧窮的最終方式。他強調：「我們不能用援助寵壞人們，而是要提供更多的就業機會。」

艾斯特也認為，社會援助不是解決貧窮的正確方式。她表示，教育和勞工培訓是結束貧窮惡性循環的關鍵，已開發國家透過改善教育和加強勞工技能，進而提供更高薪的工作。

艾斯特說：「世界上沒有任何一個國家，透過社會援助而成為已開發國家。」