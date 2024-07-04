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AI熱潮 彭博：全球股市下半年看漲9% 美股有望漲逾10%

編譯黃淑玲／綜合報導
分析美股史坦普500歷史資料發現，上半年漲幅如果超過10%，同年下半年也會續漲。(路透資料照片)
分析美股史坦普500歷史資料發現，上半年漲幅如果超過10%，同年下半年也會續漲。(路透資料照片)

彭博資訊訪問的十多位基金經理人預期，人工智慧（AI）熱潮方興未艾，全球股市下半年看漲多達9%，美股表現最可能優於其他市場。歷史經驗另顯示，美股下半年還能再漲逾10%

貝萊德（BlackRock）和法國巴黎銀行資產管理等主要公司的投資人和策略師預期，下半年AI仍將是突出的題材之一，多數人預測輝達（Nvidia）等超大型股表現將名列前茅，也有一些人認為，公用事業、基礎設施提供商等AI的第二層或第三層受益者將領漲，但共識是AI熱潮還不會消退。

貝萊德投資研究所全球首席投資策略師Wei Li說，「我們預期AI將成為下半年的一個關鍵主題」，先前的「漲勢一直很集中，但這AI轉型的特點，並非市場的毛病。集中本身不是我們會擔心的理由。」Nuveen資產管理投資長 Saira Malik指出，「無論如何，輝達基本上都是這個領域的贏家」，「想轉向AI的所有人基本上都必須使用輝達的產品」。

在這樣的樂觀展望之下，多數受訪經理人表示，即使股市現在已經在如此高點，他們也會買進股票。

史坦普500指數2022年底以來已漲逾40%，AI題材主要贏家的科技巨頭驅動60%以上的漲幅。雖然這輪漲勢令人想起達康泡沫榮景，但多數策略師認為，這次有強勁獲利前景的支撐，總經歷多則包括全球經濟展現韌性、對主要央行降息的預期，但風險是11月美國總統大選。

投資人目前押注AI業者的獲利和市占將持續超越已偏高的預期，並預測原料、能源和工業類股也將受惠。Lazard首席市場策略師Ronald Temple指出，美國「股市從當前水準來看，還有上行空間」，「回顧過去幾個月來的跌幅都相當小，部分原因是仍有資金在場外觀望，因此等待下跌其實可能是糟糕的策略」。

美股財報季將在12日揭開序幕，分析師預測史坦普500指數成分股的未來12個月每股盈餘將創新高。

法巴資產管理的資深跨資產策略師Sophie Huynh看好整體股市，「我們處於全球通膨的最後一哩路，無論從本益比還是獲利成長來看，這應該對股市的利多」。

輝達預定8月下旬公布財報，勢將再次成為市場焦點，但由於晶片類股估值已高，若財報令人失望，可能引發較廣泛的拋售。

此外，Comerica財富管理公司的最新分析報告指出，歷史資料顯示，1990年起，若史坦普500指數在上半年上漲超過10%，當年下半年都持續漲，且平均漲幅為10.8%。而且，在組統大選年，特別是現任總統尋求連任的那一年，也能為股市提供助力，「尋求連任（的大選）年通常會受惠於財政刺激措施」。

AI 投資 輝達

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