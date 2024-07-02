這三地通膨同步下滑 但利率前路可能暫不同行

歐元區、英國、南韓 通膨均出現降溫跡象，由於歐洲央行 （ECB）已在6月降息 ，預料今夏將按兵不動，但英國和南韓央行都可能在8月調降利率。

歐盟統計局2日公布，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，低於5月的年增2.6%，且符合市場預期。然而，服務業通膨依舊居高不下，年增4.1%，打平5月寫下的七個月高。而且剔除糧食與能源價格的核心通膨增幅維持不變，仍為年增2.9%。

歐洲央行（ECB）6月降息一碼後，官員正在評估歐元區的通膨，是否放緩至足以再次降息。

歐洲央行總裁拉加德1日表示：「我們仍面對一些不確定性，需要時間蒐集充分資料，以確定通膨高於目標值的風險已經消退」。她這番話顯示，決策者本月將按兵不動，等到9月新經濟預測出爐時，再思索下一步。市場估計，歐洲央行今年可能會再降息一到二次。

至於英國，據英國零售商協會（BRC）2日公布的數據，當地的商店價格增幅降至接近於零，6月僅增0.2%，低於5月的0.6%，並寫2021年10月來最低。部分原因是電視等一般商品大幅降價，食品通膨也持續放緩。

英國將在4日舉行國會大選，下屆政府可望受惠於生活成本危機大為好轉。英國通膨降溫，市場估計央行有60%以上機率，會在8月降息一碼。

另外，南韓物價壓力也好轉，6月CPI年增2.4%，降至11個月低點。該國央行將於11日召開利率會議，基準利率預料維持不變。由於南韓迄今的通膨率走勢大致符合央行預測，外界押注最快可能8月降息。