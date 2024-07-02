我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

打擊睡眠不足 美陸軍空降第18軍出招

這三地通膨同步下滑 但利率前路可能暫不同行

編譯陳苓／綜合外電

歐元區、英國、南韓通膨均出現降溫跡象，由於歐洲央行（ECB）已在6月降息，預料今夏將按兵不動，但英國和南韓央行都可能在8月調降利率。

歐盟統計局2日公布，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，低於5月的年增2.6%，且符合市場預期。然而，服務業通膨依舊居高不下，年增4.1%，打平5月寫下的七個月高。而且剔除糧食與能源價格的核心通膨增幅維持不變，仍為年增2.9%。

歐洲央行（ECB）6月降息一碼後，官員正在評估歐元區的通膨，是否放緩至足以再次降息。

歐洲央行總裁拉加德1日表示：「我們仍面對一些不確定性，需要時間蒐集充分資料，以確定通膨高於目標值的風險已經消退」。她這番話顯示，決策者本月將按兵不動，等到9月新經濟預測出爐時，再思索下一步。市場估計，歐洲央行今年可能會再降息一到二次。

至於英國，據英國零售商協會（BRC）2日公布的數據，當地的商店價格增幅降至接近於零，6月僅增0.2%，低於5月的0.6%，並寫2021年10月來最低。部分原因是電視等一般商品大幅降價，食品通膨也持續放緩。

英國將在4日舉行國會大選，下屆政府可望受惠於生活成本危機大為好轉。英國通膨降溫，市場估計央行有60%以上機率，會在8月降息一碼。

另外，南韓物價壓力也好轉，6月CPI年增2.4%，降至11個月低點。該國央行將於11日召開利率會議，基準利率預料維持不變。由於南韓迄今的通膨率走勢大致符合央行預測，外界押注最快可能8月降息。

央行 降息 南韓

上一則

台積電效應發威 熊本菊陽町公路沿線地價漲幅曝光 再登全日本第2

延伸閱讀

逾93萬人連署彈劾尹錫悅 南韓總統辦公室：不可能成功

逾93萬人連署彈劾尹錫悅 南韓總統辦公室：不可能成功
西班牙橄欖油免稅3個月 對抗通膨並鼓勵民眾消費

西班牙橄欖油免稅3個月 對抗通膨並鼓勵民眾消費
美股上半年飆升 下半年還能繼續強漲嗎？

美股上半年飆升 下半年還能繼續強漲嗎？
鮑爾對通膨展望樂觀 但要降息還需更有信心

鮑爾對通膨展望樂觀 但要降息還需更有信心

熱門新聞

一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

2024-06-27 08:57
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。（路透）

AI太耗電 微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

2024-06-25 08:14
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
嘉信理財 （Charles Schwab)）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險。（路透）

嘉信：當前美股與2021年熊市前夕 有這些相似之處

2024-06-26 08:22
在前幾天遭到拋售後，輝達股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。路透

輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高 道指跌近300點

2024-06-25 16:54
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。（路透）

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與3因素有關

2024-06-29 18:08

超人氣

更多 >
曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍
何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家

何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家
一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世