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菲律賓鎳供應與中國別苗頭 拚當全球電池要角

編譯任中原／綜合報導

菲律賓政府，正以「沒有中國」的鎳礦供應鏈，積極爭取西方國家投資，進一步開發鎳礦資源，目標是成為中國大陸以外的另一個鎳料供應鏈重心。

貿工部副部長魯道夫表示，「菲律賓現在有空間成為全球電池要角」。菲律賓雖是世界第二大鎳礦生產國，但相較於全球最大鎳礦生產國印尼，菲律賓鎳礦產量只有印尼的一小部分。

菲律賓官員表示，印尼鎳礦業90%由中國大陸掌控。由於買家擔憂鎳料供應太集中於印尼與中國，加上價格偏低抑制其他產國產量，因此買家正尋求替代來源。

魯道夫表示，美、英、澳、日及南韓都已表達投資菲律賓鎳礦產業的興趣，中國大陸企業亦然。但他強調，菲律賓「強力主張不將中國投資者納入，如此才能成為非印尼、非中國的鎳料供源」。

另外，隨著菲律賓與中國大陸在南海的衝突升高，菲國正設法與美國陣營建立更密切的經濟關係。菲國希望能與美國簽署礦業協定，以獲得租稅減免，菲國也希望加入既有的美日協定。但菲國官員表示，由於美國不願在總統大選年簽署貿易協定，因此目前兩國尚未討論此事。

魯道夫說，菲律賓也聚焦於生產「更綠」的鎳料，由投資人協助以再生能源供電給精煉廠，不像印尼依賴燃煤電力生產所謂的「骯髒」鎳料。

但美國擔心菲律賓能源成本太高，因此菲國準備投資更廉價且更乾淨的能源選項，考慮結合水力、太陽能、風力及天然氣電力。

菲律賓目前有兩座煉鎳廠，都由亞洲鎳礦公司（Nickel Asia）經營。Benchmark礦業情報公司主管韋伯說，菲律賓的主要挑戰包括資金成本居高不下，和鎳價偏低。

印尼 投資 供應鏈

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