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FT：中企轉進大馬投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

FT：中企轉進大馬投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

編譯劉忠勇／綜合外電
中國晶片業者有意藉改籍馬來西亞後，可以合法向美國銷售商品並取得先進美國晶片。（路透）
中國晶片業者有意藉改籍馬來西亞後，可以合法向美國銷售商品並取得先進美國晶片。（路透）

英國金融時報（FT）報導，中國企業高層今年頻頻拜會馬來西亞官員，希望官方能夠保證，他們若將製造業遷至當地，可以免遭美國加徵關稅

報導引述知情人士指出，這些業者要求馬來西亞部長在內的高層官員遊說華盛頓，不要對中國企業在馬來西亞製造或組裝的產品加徵關稅。這些業者來自電池、醫療設備和半導體產業。

美國政府對中國多項產品調高關稅，以保障美國產業，中國業者於是紛紛將生產轉移馬來西亞、越南和泰國等不受關稅影響的東南亞國家。不過，未來拜登政府是否也對在這些國家製造的陸製產品加徵關稅，仍是個未知數。

馬來西亞一位官員告訴金融時報，他們今年陸續接見了數十位中國半導體業者到訪，希望得到確保的是，如果中國業者將總公司改設馬來西亞，是否可以合法向美國銷售商品。他們還求證是否可以獲得先進的美國晶片

官員透露，中國業者有時候僅為了一天就飛過來。他們在問，如果他們在馬來西亞或新加坡設立公司或註冊，是否能否取得或使用美國的晶片或圖形處理器（GPU）。

根據美國人口普查局2023年的數據，美國進口的半導體，馬來西亞占了20%，比台灣、日本、南韓還多。

關稅 晶片 拜登

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