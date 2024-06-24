摩納哥斥資21億美元填海造鎮 解決住房短缺危機

摩納哥是全球人均所得最高的國家，但也是全球第二小的國家，為因應住房危機，當局在地中海濱填海造陸，興建高檔社區。

當地房價每平方英尺可達5,000歐元（約5,368美元），一間公寓突破200萬歐元並不稀奇。這個全球人口最稠密的國家是名人的集散地，包括一級方程式賽車（FI）七屆冠軍漢米爾頓爵士、知名歌手雪莉貝西都居住於此，而這些名流只要求最頂級的房地產 。

於是，摩納哥砸20億歐元（約21億美元）填海造陸，與地中海爭地，建設名為「 Mareterra」的濱海社區，這讓摩納哥土地面積增3%。該社區備有遊艇碼頭、公園以及由皮亞諾等明星建築師設計的130戶公寓。

「 Mareterra」社區於2018年動工，從法國馬賽運來18具沉箱，隔年在沉箱之間設置一個巨大的金屬圍籬，用於圍住15英畝的海床，再把海水抽乾，以來自法國普羅旺斯美麗小鎮馬蒂格新堡的石灰岩回填，上面再覆以義大利 的砂石，預定今年內完工，神奇地提早六個月打造地中海濱最昂貴的小鎮。

填海造陸計畫召集人李維-索珊說，這是親王阿爾貝二世所主導的計畫，他是位致力環境保護的人士，做填海造陸的決定並不容易。

對海洋的衝擊，在每一個步驟中減到最小。勇奪世界冠軍的自由潛水家弗羅拉協助移植整片海神草，並移置罕見的大型貝類。

在摩納哥侯國，填海造陸並非新鮮事。阿爾貝二世的父親、素有「建設親王」美譽的雷尼爾三世，在執政時將摩納哥國土面積擴增20%，其中包括豐維耶碼頭和拉沃托海灘，也改變了F1 賽道的布局。