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軟銀執行長孫正義：要打造「超級AI」時代

編譯簡國帆／綜合外電
軟銀集團（Softbank）執行長孫正義。(路透)
軟銀集團（Softbank）執行長孫正義。(路透)

軟銀集團（Softbank）執行長孫正義再度開始侃侃而談他的雄心壯志，這次他計劃打造「超級人工智慧」（AI）時代。他21日表示，軟銀集團的使命是藉由實現能力將超越人類1萬倍的AI，幫助人類進步。

孫正義在軟銀集團的股東大會上說：「軟銀集團到目前為止已經做了許多事，都是為我實現超級AI的宏大夢想暖身。」他描繪出協助打造將比人類聰明上千倍的AI雄心，這也是從軟銀押注新創企業失利後推動財務改革以來，他所發表的最宏偉豪言。

他以更活力充沛且深思熟慮的語調，談到他預見的未來前景，以軟銀旗下安謀（Arm）的晶片，支持由機器人和強力資料中心共同組成的蓬勃生態系，能夠治療癌症、清潔房屋以及和孩子一起玩耍。他說，軟銀對AI機器人的願景需要「龐大資本」，並集結合作夥伴的資金。

66歲的孫正義有時情緒略顯激動，聊起希望在自己辭世前改變這個世界的方式。他提到故友、蘋果共同創辦人賈伯斯時說，他們兩人的頻繁對話常讓他潸然淚下，因為他發現自己留下的遺緒比起賈伯斯，根本是小巫見大巫。

不過，在過去一年經歷諸多失敗之後，孫正義說有一天早上起床突然頓悟，「我有了自己的答案」，「我做了一些審視，看到自己的前行道路」，「這是我注定要做的事－實現超級AI」，但他未詳述接下來的可能計畫，只說「拭目以待吧，我會讓它成真」。

彭博資訊2月報導，軟銀在研擬一項「Izanagi」計畫，部署約1,000億美元於AI相關晶片。軟銀高階主管已暗示，該公司準備好積極出擊投資，財務長後藤芳光5月表示，軟銀現在處於必須承擔更多風險的處境，「沒有冒險，就是我們的最大風險」，「我們放眼各種挑戰」。

AI 晶片 癌症

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