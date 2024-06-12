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FT訪調39學者 逾半估「Fed今年只會降息1碼」

編譯任中原／綜合報導
據FT與芝加哥大學布斯商學院的最新訪調，過半受訪者預測今年聯準會（Fed）只會降息1碼，且接近四分之一的受訪者預測完全不會降息。（美聯社）
據FT與芝加哥大學布斯商學院的最新訪調，過半受訪者預測今年聯準會（Fed）只會降息1碼，且接近四分之一的受訪者預測完全不會降息。（美聯社）

據英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院對39位學院派經濟學者所做的訪調，過半受訪者預測今年聯準會（Fed）只會降息1碼，且接近四分之一的受訪者預測完全不會降息。不過有三分之一的受訪者認為，Fed將於9月首次降息，在所有群體中的比率最高。

這項訪調是在5月最後一周進行。基於連續幾個月的通膨率都比預期更為黏著，經濟學者預期利率將「較高，更久（higher for longer）」。受訪學者也將今年美國個人消費支出（PCE）平減指數預估年升幅，從3月時的2.5%上修到2.8%，也比4月的官方統計數據2.7%略高。

受訪的哈佛大學教授狄南表示，最近的數據已令人「擔憂超標的通膨是否正逐漸變為根深蒂固」；拉法葉學院（Lafayette College）教授史密斯則預測，Fed可能在9月、也就是美國總統大選前最後一場決策會後宣布降息，「且可能在大選之後再降一次」。

央行觀察家並預測，Fed在美東時間周三（12日）會後公布的利率預測「點狀圖」中，將把今年內的預測降息幅度從3碼回縮。Fed前幕僚、新世紀顧問公司首席經濟學者薩姆表示，如果12日當天較早公布的5月消費者物價指數（CPI）令人失望，官員預測今年的降息幅度可能從3碼縮小到1碼。

受訪的經濟學者也預期，美國經濟將「軟著陸」的機率上升；52%的受訪者預期，到2026年之前經濟都不會陷入衰退，比率高於3月時的46%。美銀分析師10日在最新報告中表示，美國經濟「不著陸」的情況再度成為市場焦點，但「不著陸對股市並非利空」，理由是在較強勁的成長環境中，股市能承受得起一些通膨。

美銀預期，今年下半年企業的每股盈餘將加速成長，且至少現在，美國已經避免最糟情節，如果總體經濟環境開始改善，股市應該能承受得起較高水準的通膨，「周五的強勁就業報告減輕了有關經濟放緩的疑慮」。

另外，歐洲央行（ECB）總裁拉加德對市場預期ECB可能連續降息大潑冷水，她10日接受歐盟媒體聯訪時表示，上周降息1碼「並不意味著利率將呈現線型下降」。

拉加德指出，「我們並未依循一套預定的路徑。接下來可能是進入一個利率維持不變的階段」。對於ECB維持利率不變的時間是否會超過一次會議以上，她回答說，「有此可能。我們必須等待及觀察勞動成本的變化，而且我們必須觀察企業如何吸收工資上升」，進一步暗示ECB不大可能打算在7月的會議再次降息。

但她也表示，「我們尚未結束貨幣政策緊縮周期。我們（的政策）仍位於緊縮區域，且只要是為了使通膨回降到2%，我們必須繼續如此」。

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