日本上月海外證券持有額劇減 疑大賣美債籌資干預日圓

日本財務省最新數據顯示，5月持有的外國證券劇減504億美元。 （路透）

日本 持有的海外證券 規模在5月急劇下降，代表日本政府可能藉由出售包括美債在內的證券，籌集了近期創紀錄的干預匯市資金。

日本財務省周五（7日）表示，5月日本持有的外國證券減少504億美元。而過去的一個月裡，日本政府砸了9.8兆日圓（627億美元）入市拉抬日圓匯價。

外國存款通常被認為是干預匯市時，較容易取得的資金來源。但由今天公布的數據來看，外匯存底縮減至1.23兆美元的同時，外國存款卻小幅增加至1,590億美元。可見外國存款並非日本最近這波干預日圓的主要子彈來源。

願意出售美債，顯示日本可動用的干預火力超過外國存款。運用美債，為東京官員提供必要時可以多次採取行動的餘地。

SMBC日興證券外匯策略師Kaoru Shoji說：「財務省有很大的可能是賣掉外國證券，特別是美國國庫券，來支應干預。」他強調，日本目前還沒有接近干預火力的使用限度，不過要採取行動時，仍需要與相關的國家進行密切溝通。

5月日本的外國證券持有量下降，讓外界了解到日本當局這次選擇利用與2022年相同的來源，為干預市場提供資金。當時日本花費9.2兆日圓來支撐日圓匯率 ，據信三次的干預是透過出售美國公債。

彭博資訊分析，日本出售美債意味著可能獲得了美國的某種默許，但美國示意相關行動必須受到限制。美國財政部長葉倫最近幾周一再表示，外匯干預應該是一個很少使用的工具，官員們若要運用，應該提前發出合理的警告。

日本財務大臣鈴木俊一今天拒絕評論干預的資金如何取得，只說官方進入市場時需要考慮成效。

儘管過去一個月為支撐日圓匯價，日本當局耗費了創紀錄資金，但干預措施的效果通常是短暫的，不易扭轉市場動能。5月初在157.52日圓兌1美元附近的干預行動，一度把日圓拉升至接近153，然而幾小時內又回到了156區間。不過，干預仍可在一段時間內擊退大舉做空日圓的投機者。