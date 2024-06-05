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日銀擬減少購債 日圓彈升 匯價衝破155大關

編譯任中原／綜合報導
彭博資訊報導，日本銀行（央行）下周會議（14日）可能討論減少公債購買金額。（歐新社）
彭博資訊報導，日本銀行（央行）下周會議（14日）可能討論減少公債購買金額。（歐新社）

日本政府將於長期政策報告警告日圓貶值帶給民眾的痛苦之際，消息人士透露，日本銀行（央行）下周會議可能討論減少公債購買金額，刺激日圓兌美元4日盤中升值0.8%，升破155日圓大關，為兩周來首見。

彭博資訊報導，日銀可能會在13~14日的利率決策會議上，討論減少公債購買金額事宜，並可能評估屆時是否就是縮減購債規模的適當時機，以及是否必須提供更多決策展望的細節，以提高決策的可預測性。日銀目前每月約購買日本公債6兆日圓。

消息人士表示，基於日銀無意讓市場大感意外，因此任何政策調整都將漸進式且分階段降至一個約略數字，雖然日銀官員並未指出具體的購債金額，但新的購債目標可能是每月購買5兆日圓。

不過，消息人士也說日銀將評估市場情勢到最後一刻，再做出最後決定。儘管一些投資機構預期日銀將於6月減少購債金額，7月再度升息，消息人士表示，日銀減少購債金額，未必保證就會進一步緊縮貨幣政策。

消息人士說，日銀無意迅速減少購債金額，且若日本公債殖利率大幅上升，日銀將採取因應行動，但日銀的基本立場仍是公債殖利率原則上由市場決定。

此外，路透報導，日本政府的今年長期政策發展路線報告草案，將警告弱勢日圓可能造成一般家庭的痛苦，「日本經濟持續溫和復甦，但消費等部分部門正陷入停滯」，「目前薪資攀升速度還沒跟上通膨升速」，「有必要對弱勢日圓…可能對家庭購買力的影響，保持警戒」。

路透指出，這份報告提及日圓疲軟的影響，可能帶給日銀升息或縮減購債規模的壓力。報告內容預料將在21日左右敲定。

日圓兌美元4日盤中強升0.8%至154.71日圓兌1美元，為兩周來最高，升幅稍後收斂至0.6%，報155.13日圓兌1美元。

近幾周來日本公債殖利率全面上升，10年期殖利率一度升到2011年來高點。日銀已於今年3月取消「殖利率曲線管控」（YCC）政策，改以短期利率為主要的貨幣政策工具。消息人士指出，此後日銀不再考慮以購買公債作為政策工具，而是依據實際情況的變化來購買公債。

日銀截至5月底止擁有長期公債餘額593兆日圓，超過未償還公債的一半。日銀3月決議以大致相同的速度購買公債，使日銀在落實貨幣政策正常化的同時，盡可能將市場動盪的風險降到最低。

日銀總裁植田和男已排除將以貨幣政策影響日圓匯率，但暗示若日圓疲弱導致通膨升勢超乎預期，可能會調升利率。許多市場人士預期日銀最快7月升息。

殖利率 日本 貨幣

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