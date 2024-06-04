美5月製造業PMI加劇萎縮 歐亞持續復甦

美國5月製造業指數意外降至48.7，連續第二個月低於象徵景氣榮估線的50。(路透資料照片)

最新數據顯示，受利率 居高不下影響，美國製造業景氣意外加劇萎縮，但出口需求連三個月增加，同時歐元區製造業持續復甦，亞洲維持擴張態勢，全球經濟復甦腳步可望維持穩健。

美國供給管理協會（ISM）3日公布，5月製造業指數意外降至48.7，連續第二個月低於象徵景氣榮估線的50，也是三個月最低，新訂單次指標降幅為2022年6月來最大，暗示高利率限制企業設備投資之際，美國製造業難以凝聚動能。

不過，5月新出口訂單次指標走高，為過去四個月來第三度升高，製造業就業也好轉。

標普全球公司（S&P）同日發布的歐元區5月HCOB製造業採購經理人指數（PMI）最終值升至47.3，景氣雖為連續第23個月萎縮，但有復甦跡象，新訂單次指標攀抵2022年5月來最高，評估經濟產出的綜合PMI也升至47.3，為14個月高點。

漢堡商業銀行首席經濟家魯比亞認為，這可能象徵歐元區製造業及將擺脫去年4月來低迷的轉捩點。

在亞洲，標普全球發布的台灣5月PMI升至50.9，是2022年5月來新高，產量和新增訂單增幅擴大，廠商兩年多來首次加增採購。

中國大陸5月財新製造業PMI也揚升到51.7，為2022年7月來最高，景氣加速擴張。財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業景氣度維持向好，供給、內需、出口不同程度擴張，企業維持樂觀情緒，但價格水平依然偏低。

日本 5月自分銀行製造業PMI升至50.4，一年來首度重返擴張領域，升抵去年5月來最高，廠商也樂觀看待前景。南韓 5月標普全球製造業PMI攀升至51.6，終結連兩個月的景氣萎縮，且為2022年5月來最高。

不過，台灣、南韓、日本及印度等地的製造商都擔心投入成本壓力升高，來源包括匯率貶值、原物料價格上漲等。成本壓力加重，可能增添亞洲央行降息前景的不確定性。