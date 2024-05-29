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阿根廷總統拚經濟 將拜訪蘋果、OpenAI、Meta…

編譯黃淑玲／綜合報導
阿根廷總統米雷伊。 （路透）
阿根廷總統米雷伊。 （路透）

為了拚經濟，阿根廷總統米雷伊本周將在加州拜訪蘋果執行長庫克、OpenAI執行長奧特曼、Google執行長皮伽、Meta執行長查克柏格等科技業領袖，尋求他們投資阿根廷的可能性，這將是他五個月內第四度訪問美國。

米雷伊辦公室發言人27日說，此行是為「在世界之中，重新定位阿根廷」。

上個月米雷伊才到美國德州參觀特斯拉工廠，並與該公司執行長馬斯克會面。他們見面時討論到鋰礦，鋰是電動車電池的關鍵金屬，而阿根廷擁有全球最大的鋰蘊藏量。

根據米雷伊排定的行程，截至6月底，他將總共出國訪問八次，當地媒體報導，這創下所有阿根廷總統就職頭六個月內最多次出訪紀錄。米雷伊訪問的國家沒有一個是在南美洲。

國內反對黨政治人物批評米雷伊頻頻出國，有三位國會議員已要求警方調查他和手下官員是否以個人身分參加西班牙一個極右派政治會議，卻用公家的錢。

諮詢顧問公司McLarty Associates執行董事麥克基格另指出，多年來的投資氛圍動盪，已經重創阿根廷的國際聲譽，「你難以在六個月內做出改變」，某些產業確實相當振奮，但還不到準備後要大反攻的時候。

韓聯社報導，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德對南韓進行為期兩天的國是訪問，這是阿聯總統首次訪韓。穆罕默德28日下午在首爾與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源、韓華集團副會長金東官等韓企掌門人茶敘。

產業人士指出，穆罕默德也在與這些企業高層的閉門會議中，探討了強化彼此在尖端科技合作的可能性，尤其是半導體產業，以及能源領域。

他將於29日和南韓總統尹錫悅舉行會談，在傳統能源和潔淨能源、和平利用核能、經濟和投資、國防和相關技術等四個方面共商合作方案。

投資 南韓 加州

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