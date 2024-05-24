銅價料寫2月來最大單周跌幅 大交易商喊能再漲1倍達每噸4萬美元

大宗商品交易商Pierre Andurand認為，銅價將在未來幾年內大漲一倍到每噸4萬美元。（路透）

銅價可能寫下逾三個月來的最大單周跌幅，漲勢放緩的主因是美元走強和中國需求疲弱。但避險基金經理人、全球知名大宗商品交易商Pierre Andurand仍堅信，由於需求飆高和全球庫存不足，銅價將在未來幾年內大漲一倍，升至每噸4萬美元。

銅價24日在亞洲早盤，自周一寫下的創紀錄價位回落，本周料將收跌2.7%。

這種能源轉型的核心關鍵金屬周一創新高，因為看漲押注給持有空頭頭寸的交易者帶來平倉壓力。自那之後，美元升值，因美國周四公布的數據顯示，聯準會今年大部分時間利率 可能都按兵不動以遏制通膨，而美元走強使得大宗商品對使用其他貨幣的買家而言更顯昂貴。另外，在全球最大銅消費國的中國大陸，工廠愈來愈難將飆升的成本轉嫁給客戶。

倫敦金屬交易所的銅價下跌0.4%至10,372美元。銅價今年來大漲近20%，本周觸及每噸11,000美元新高價位。

Chaos Ternary Research Institute說，儘管銅價因為「情緒溢價」消失而下跌，但圍繞著全球製造業反弹的正面論調依然存在。

前高盛 交易員Pierre Andurand認為，隨著供應難以追上需求，銅價漲勢還能走很久。

他說，由於世界電氣化，包括電動車 、太陽能板、風電場，還有軍事用途和資料中心等，我們正朝向銅需求會增長一倍的方向走，「我認為在未來四年左右，最終會達到每噸4萬美元。我不是說它會留在那個價位，供應會有所反應，但反應时間會需要超過五年」。