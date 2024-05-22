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AI軍備競賽贏家不只Nvidia 投資人買「這3類資產」今年賺翻了

編譯湯淑君／綜合外電
近來銅價勁揚，不僅反映經濟展望改善，也與AI資料中心用電需求激增有關。（路透）
近來銅價勁揚，不僅反映經濟展望改善，也與AI資料中心用電需求激增有關。（路透）

提起人工智慧（AI）軍備競賽，大多數人都會聯想到AI晶片大廠輝達（Nvidia）、早早投資聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的微軟公司。但AI贏家遠不止於此，銅價、公用事業股和銅礦股今年走勢都為之一振。

銅價漲勢凌厲

道瓊社報導，紐約銅價21日躍上歷史新高，突破每磅5美元價位，今年來漲幅已超過30%。經濟「軟著陸」希望增濃、聯準會（Fed）一旦降利率可望觸動美元貶值，加上跡象顯示中國大陸經濟反彈，在在推升銅價上揚。

銅因導電性佳，是使用廣泛的工業金屬，分析師指出，銅需求與經濟成長的關聯性密切，因此銅價往往被視為經濟展望的風向球。

公用事業股發燒

但近來銅價勁揚，或許更得力於與公用事業密不可分的關係。銅是電線、電纜的重要製造原料。分析師指出，「一切邁向電氣化」的題材當紅，不論是以綠能取代碳氫化合物作為燃料來源，或經濟和日常生活事事仰賴耗電量大的雲端運算，都使銅價與公用事業類股聯袂大漲。

龍洲經訊分析報告寫道：「2022年底，這兩類資產走勢隨不同的節拍起舞，但自從ChatGPT推出以來，就齊漲齊跌。」這種連結有其基本面因素：AI應用日益普及化，正帶旺處理效能需求暴增，這麼多的運算需求意味必須擴建更多資料中心。

資料中心用電需求看增，造就公用事業類股也成為今年AI題材的大贏家，例如Constellation Energy和NextEra Energy今年來股價分別飆漲90.4%和26.7%。

銅礦股看俏

銅礦股是另一大受惠者，今年來一些市場領導廠商股價也已大漲。

美銀證券指出，除了電線電纜外，黃銅另外兩項「新用途」的需求也增加：可再生能源和電動車。美銀證券本周公布的研究報告寫道：「我們認為，『去碳化意味著提高金屬密度』。取代碳氫化合物通常指的是電氣化，而電氣化與銅畫上等號。」

安本（abrdn）ETF投資策略主管明特說：「銅需求持續走高，不論是用於風力渦輪機、太陽能板、電動車、核能發電廠、電網升級、電池生產，還是對電力需求飢渴的AI資料中心。」他表示，銅價上漲，但供應成長遲緩，將導致銅市場未來數年供不應求。

美銀分析師給三檔銅礦股「買進」評價：英國的Antofagasta（銅生產勁增的大型股）、Freeport-McMoRan（布局銅的藍籌股），以及Teck Resources（脫售煤資產、轉攻銅的成長股）。這三支股票今年來漲幅依序是：39.8%、27.6%和26.3%。

摩根大通信用分析師預期，銅資產需求展望有增而無減，料將掀起一波整併潮，可能吸引力拓（Rio Tinto）、Barrick、嘉能可（Glencore）等大型礦業集團參與。

AI 投資 電動車

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