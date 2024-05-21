我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史島市議員提案籲設特別工作組 嚴打霸房現象

劉醇逸等議員連署 促擴大紐約皇后區公車快線

路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

編譯吳孟真／綜合外電
越南政府擔心去年停電事件重演，要求當地製造業節約用電，蘋果供應商鴻海也「被鼓勵」要節電。（歐新社）
越南政府擔心去年停電事件重演，要求當地製造業節約用電，蘋果供應商鴻海也「被鼓勵」要節電。（歐新社）

知情人士說，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電，蘋果供應商鴻海也「被鼓勵」要節約用電。

路透報導，產業消息來源指出，越南政府對多家製造業者提出預防性節電的要求，目的在於防止去年夏天因停電而造成巨大損失的事件再次發生。知情人士說，鴻海位於北越的組裝廠，也被要求自主節電30%，而政府是在「鼓勵」鴻海節電，並無強制性，至今也未影響生產。

越南的經濟成長很大部分倚賴外資，近年該國試圖吸引如半導體製造業等高耗能產業進駐。同時，一些跨國企業為分散在中國大陸設置據點的風險，也將營運版圖拓展至越南。

蘋果公司上月也承諾擴大在該國支出；該公司過去一年在當地的供應商已由25間增加至35間。身為全球最大的電子產品合約製造商，鴻海在北越擁有六座工廠，包含位於北江省的蘋果筆電和平板電腦組裝廠。

然而，去年5月和6月的熱浪造成停電，使北越地區的工廠營運受阻，據世界銀行初步估計，這造成相當於14億美元的損失，等同越南國內生產毛額（GDP）的0.3%。

越南總理范明正3月曾對外資承諾，去年的停電事件不會重演。消息人士也說，政府要求燃煤電廠延後歲修，以因應今年最高溫月份的電力需求。

儘管今年氣候條件不如去年嚴峻，越南政府為預防停電，仍加強煤炭進口並鼓勵節電。各國在越南的商會聯合總會也促請當局確保供電無虞。國營的北江電力公司（BG PC）3月表示，已要求工業園區和相關單位「配合施行節電」。

越南 鴻海 高溫

上一則

全球保護主義浪潮擴大 拉美正跟進美歐 對中國進口商品加徵關稅

下一則

美股漲得華爾街分析師措手不及 紛紛上修年底目標價

延伸閱讀

越南金價高漲走私猖獗 每兩黃金高出國際金價849美元

越南金價高漲走私猖獗 每兩黃金高出國際金價849美元
越南又摘1高官 政治局委員張氏梅「行為不檢」 請辭獲准

越南又摘1高官 政治局委員張氏梅「行為不檢」 請辭獲准
越南女子失聯2年 警破門發現陳屍公寓 遺體「被沙發吸乾」

越南女子失聯2年 警破門發現陳屍公寓 遺體「被沙發吸乾」
拜登批騙局 鴻海：威州廠員工破千 是伺服器關鍵據點

拜登批騙局 鴻海：威州廠員工破千 是伺服器關鍵據點

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
有「股神」之稱巴菲特旗下投資公司波克夏周三公布第1季持股變化時，可能透露自2023年下半年開始積累的「神秘」 股票。(路透)

巴菲特旗下波克夏買了哪支神秘股票？ 巴隆周刊這樣猜

2024-05-13 22:05

超人氣

更多 >
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板