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全球保護主義浪潮擴大 拉美正跟進美歐 對中國進口商品加徵關稅

編譯簡國帆／綜合外電
拉丁美洲國家正紛紛效仿美國和歐洲，對來自中國的進口商品加徵高關稅。（路透）
拉丁美洲國家正紛紛效仿美國和歐洲，對來自中國的進口商品加徵高關稅。（路透）

在世界各國準備迎接「中國震撼2.0」之際，拉丁美洲國家正紛紛效仿美國和歐洲，對來自中國的進口商品加徵高關稅 ，不僅使原本融洽的對中關係陷入緊張，也顯示全球保護主義浪潮擴大。

彭博資訊報導，過去幾周以來，墨西哥、智利及巴西都提高了對中國鋼鐵產品的關稅，某些情況下甚至提高了一倍以上，哥倫比亞也可能跟進。

巴西近期將實施關稅配額制度，以抵禦進口合金的低價競爭壓力。官方聲明雖未提及中國，但知情人士透露，去年自中國的進口激增62%至290萬噸，是此舉的背後動機之一。哥倫比亞來自中國的進口鋼材價格便宜50%，當地鋼鐵製造商Paz del Rio上月請政府提高進口關稅

中國近年來在拉美市場的影響力愈來愈強，已成為當地原物料的最大買家和主要投資人，不過，拉美也成為中國另一個銷售商品的市場。地區鋼鐵協會Alacero的數據，目前中國向拉丁美洲年出口近1,000萬噸、價值85億美元的鋼材，遠多於2000年的80,500噸。

如今，拉美與中國的融洽關係正遭受考驗，全球貿易保護主義日益抬頭，中國進口商品大量湧入也可能導致拉美鋼鐵業者破產，威脅共140萬個就業。華府智庫美洲對話（Inter-American Dialogue）亞洲和拉丁美洲計畫主管梅爾絲指出，「這是對中國利益和意圖的重要考驗」，也測試「拉美國家挑戰這個重要經濟夥伴決心」。

龍洲經訊中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，從某些方面來看，這些全球南方的開發中國家，是反映全球對中國貿易情緒的更佳指標，顯示「針對中國商品的貿易保護主義高牆，正在許多地方豎起，不僅是在富裕國家」，最大的風險是鋼材成為主張中國正在出口過剩產能的另一個範例，而開發中國家接受這種論述的可能性很高。

關稅 巴西 破產

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