我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

Visa將推出「Visa金融卡」 刷卡、提存錢、轉帳一卡搞定

聯合國上調今年全球經濟成長率預測 維持審慎樂觀情緒

編譯簡國帆／綜合外電
聯合國上調今年全球經濟成長率預測至2.7%，預期明年再加速成長至2.8%。(路透)
聯合國上調今年全球經濟成長率預測至2.7%，預期明年再加速成長至2.8%。(路透)

由於美國、印度、巴西及俄羅斯等國的前景好轉，聯合國上調今年全球經濟成長率預測至2.7%，預期明年再加速成長至2.8%，但還是低於2020年新冠疫情爆發時的3%，也低於國際貨幣基金（IMF）和經濟合作發展組織（OECD）的預估。

聯合國16日發布「2024年年中全球經濟情勢與展望」報告預測，今年全球經濟將成長2.7%，高於1月預測的2.4%，明年成長率預估也獲上調0.1個百分點至2.8%。

相較下，IMF 4月預測今、明兩年全球經濟將各成長3.2%，OECD則在5月初預估今年世界經濟將成長3.1%，明年擴張3.2%。

聯合國經濟分析與政策部門主管穆克吉（Shantanu Mukherjee）指出，「我們的預測是審慎樂觀，但同時有重要的警訊」。報告表示，這些警訊包括利率更高更久、償債的挑債、持續的地緣政治緊張、以及對全球窮國與小島國家影響尤深的氣候風險。

穆克吉說，通膨率是全球經濟「基本脆弱度的症狀」，「也是自有的憂慮來源」，「我們已看到一些國家的通膨依然居高不下」，「全球而言，能源和糧食價格正在最近幾個月稍微上漲，但我認為更危險的是，許多已開發國家的通膨率仍高於央行的2%目標值」。

聯合國預估，美國經濟今年將成長2.3%，高於1月預估的1.4%，中國成長率預測則獲上調0.1個百分點至4.8%。

穆克吉表示，開發中國家的處境「沒那麼悲慘」，但重大憂慮是投資成長持續下滑。

東亞經濟體今年成長率預估維持在4.6%，明年也保持在4.5%，多數經濟體已廣泛強韌，馬來西亞、新加坡、台灣及越南等出口導向的東亞經濟體，去年底以來已出現貿易復甦跡象，特別是電子產品出口，隨著跨國旅遊持續回升，東亞國家的到訪旅客數與服務業出口都將提高。

聯合國 新加坡 越南

上一則

台積電股價漲勢遇UCITS規定挑戰 基金經理人尋找AI新星股

延伸閱讀

聯合國：今年穿越巴拿馬叢林偷渡客兒童數將再創新高

聯合國：今年穿越巴拿馬叢林偷渡客兒童數將再創新高
中俄聯合聲明不再提「友好無止境」學者：俄烏戰爭影響

中俄聯合聲明不再提「友好無止境」學者：俄烏戰爭影響
加薩死亡人數爭議 聯合國澄清：婦孺占至少56%

加薩死亡人數爭議 聯合國澄清：婦孺占至少56%
聯合國車輛在拉法遇襲 首名外籍工作人員罹難

聯合國車輛在拉法遇襲 首名外籍工作人員罹難

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
卡地亞二手名表的價格在過去一年逆勢上漲。 （美聯社）

勞力士、百達翡麗二手價跌 卡地亞卻逆勢上漲 反映出1件事

2024-05-10 06:17
拜登將於14日正式宣布對七大中製產品開徵及提高關稅。（路透）

美國宣布對7大中製產品開徵及提高關稅 電動車拉高到100%

2024-05-14 07:02

超人氣

更多 >
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁