歐元區經濟 邁向軟著陸

歐盟執委會預估，歐元區通膨增幅趨緩，今年CPI將年增2.5%，並在明年下半年重回2%。（路透）

根據歐盟 執委會的最新預測，歐元區經濟將邁向軟著陸，通膨可望比先前預期更快降溫，估計通膨率會在2025年下半年重返歐洲央行 （ECB）的2%目標，而且今明兩年的經濟將持續成長。

歐盟執委會15日預估，歐元區通膨增幅趨緩，今年消費者物價指數（CPI）將年增2.5%，並在明年下半年重回2%。執委會2月時預測，今、明兩年的通膨年增率分別為2.7%、2.2%。

執委會表示，通膨降溫速度快過預期，主要是紅海貿易中斷的衝擊，小於先前恐懼，物價隨之回檔。

執委會同時預測，歐元區20國的經濟，今年將成長0.8%，而歐盟27國的經濟成長率，較先前預估上調0.1%至1%。去年歐元區和歐盟經濟均擴張0.4%。

歐盟經濟專員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）說：「我們相信已經度過難關，今年預計將加速成長，並在2025年進一步攀高。與此同時，通膨有望續降，並在明年達成歐洲央行目標。」

受惠於出口上揚、旅遊業回春、消費開支增加，歐元區經濟第1季出現暫時的復甦跡象，國內生產毛額（GDP）季增0.3%，擺脫2023年下半的輕微衰退。

歐洲央行有望在6月啟動降息，投資 人目前估計，歐洲央行今年會三度下砍利率。歐盟執委會說，借貸成本降低，應可刺激投資活動，並降低消費者的存款誘因，可以提振消費。儘管如此，歐洲經濟比其他地區更晚擺脫疫情陰霾，且深受俄烏戰爭的衝擊，預料成長率仍會低於美國和中國。

此外，簡提洛尼警告，明年歐元區的公債將略為提高，需要整頓財政，保護投資。官員預測，2024年總預算赤字將占3%，2025年占2.8%，高於之前估計的2.8%、2.7%。法國和義大利的預算缺口，估計將擴大，而德國和西班牙則會縮小。

國際貨幣基金組織（IMF）本周指出，歐洲復甦站穩腳步，應該更積極強化財務狀況。歐盟執委會則說，全球商品貿易前景改善，應可支持歐盟商品的外部需求，有助提高疲弱的製造業展望。