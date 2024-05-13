各地資料中心成長預測。(資料來源:戴德梁行、Structure研究公司)

長久以來被美國科技業者視為「偏鄉」的東南亞 ，正快速擄獲蘋果、微軟、輝達及亞馬遜等美國科技巨頭的芳心，吸引大量資金投資 人工智慧（AI ）、資料中心等產業，成為科技業的兵家必爭之地。

彭博資訊報導，過去幾個月來，蘋果、微軟及輝達等企業的執行長紛紛走訪東南亞，承諾投資數十億美元，並與印尼、馬來西亞等國家領導人會談。

亟欲尋找新成長市場的蘋果執行長庫克，4月下旬走訪越南、印尼及新加坡，微軟執行長納德拉上周則造訪了馬來西亞、印尼及泰國，並宣布總額數十億美元的投資承諾，亞馬遜上周也在新加坡宣布規模90億美元的投資計畫。

未來幾周新加坡將舉行兩場以AI為主題的大型活動，屆時OpenAI、Anthropic、微軟等科技領袖都進一步看好對東南亞的科技前景。

過去幾十年來，東南亞的投資地位一直都低於中國大陸與日本，如今這個人口約6.75億的地區正以政府親商、人才快速增加、所得逐漸提高，及地緣政治風險較低等利多，攫取科技巨擘的注意力與巨額投資，NWD控股公司管理合夥人林尚恩（音譯）說，相較於美國與中國大陸、俄羅斯與烏克蘭所引發的地緣政治緊張，新加坡、馬來西亞等國的立場大致中立。

未來幾年這些科技大廠光在資料中心的投資就將豪擲多達600億美元，主要是看中該地區年輕人口使用影音串流、線上購物及生成式AI的龐大商機。

東南亞的行動裝置與線上服務市場龐大。新加坡估計，東南亞在2030年前將有65%人口是中產階級，購買力也跟著提升。Google、淡馬錫及貝恩等公司估計，當地網際網路相關服務市場規模將擴增一倍多至6,000億美元。

科技業者尤其相中生成式AI的潛力。Kearney的報告指出，若是東南亞加速採用生成式AI，有望使該地區經濟產值在2030年前增加約1兆美元。

這代表東南亞需要更多資料中心儲存與處理龐大的資訊量。戴德梁行的數據顯示，到2028年前，東南亞及北亞的資料中心需求將年增25%，遠高於美國14%的年增率，並將成為不計美國後的第二大資料中心營收來源。