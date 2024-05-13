規模73億美元 南韓強打晶片投資

南韓政府正規劃一項全面性的晶片投資與研發支持計畫，以強化在關鍵半導體產業的地位，圖為三星電子晶片生產工廠。（路透）

南韓 政府正規劃提出一項全面性的晶片投資 與研發支持計畫，規模突破10兆韓元（73億美元），以強化在關鍵半導體產業的地位，並且打贏半導體產業的「戰爭」。

南韓企劃財政部12日發布的聲明表示，部長崔相穆在與國內晶片原料、零件、設備製造商會晤時說，首爾當局「正在籌備規模超過10兆韓元的相助方案，以支持無廠半導體公司、晶片原料、製造設備等晶片業的所有領域」，近期公布這項方案的細節。

這項計畫可能包含提供來自韓國開發銀行的政策融資、以及由國營和民營金融機構攜手設立新基金等措施，「我們正在考慮多種方法，例如韓國開發銀行的政策融資、或是透過產官金融機構創建基金」，「我們近期將釐清並宣布細節措施」。

由於三星電子和SK海力士等大企業已手握大量資源，南韓政府的計畫是要藉由推動中小企業與後端製程領域的投資，支持原料、零件與設備、晶片設計及封裝製程等設施投資，資源平均地扶植整體半導體生態系。此前，南韓已宣布首爾南部龍仁市發展大型晶片聚落，投資總額達到4,700億美元，預料成為全球最大的半導體高科技園區。

隨著美國與日本陸續發動補貼戰，吸引半導體業者到各自國內設廠，南韓也將推出因應計畫。

然而，一些人士批評指出，這類措施無法把大企業留在南韓國內。

南韓總統尹錫悅已承諾投入所有資源，對半導體產業投資祭出稅務優惠，力圖在「晶片戰爭」中取勝，這也反映出首爾當局決意維持在全球晶片產業的領先地位。

美國政府正在向南韓等盟邦施壓，以收緊中國大陸取得半導體技術的管道。美國官員也希望，南韓限制製造高階邏輯與記憶體晶片的設備與技術流入中國大陸。

南韓已設定目標，要大幅投資六大關鍵技術，包括晶片、顯示器及電池等，其中半導體更是南韓的主力出口產品，3月達到117億美元的近兩年新高。三星電子已在2022年5月宣布450兆韓元的未來五年投資藍圖，要成為從半導體和生物製藥領域的佼佼者。