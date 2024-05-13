我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

規模73億美元 南韓強打晶片投資

編譯陳律安／綜合報導
南韓政府正規劃一項全面性的晶片投資與研發支持計畫，以強化在關鍵半導體產業的地位，圖為三星電子晶片生產工廠。（路透）
南韓政府正規劃一項全面性的晶片投資與研發支持計畫，以強化在關鍵半導體產業的地位，圖為三星電子晶片生產工廠。（路透）

南韓政府正規劃提出一項全面性的晶片投資與研發支持計畫，規模突破10兆韓元（73億美元），以強化在關鍵半導體產業的地位，並且打贏半導體產業的「戰爭」。

南韓企劃財政部12日發布的聲明表示，部長崔相穆在與國內晶片原料、零件、設備製造商會晤時說，首爾當局「正在籌備規模超過10兆韓元的相助方案，以支持無廠半導體公司、晶片原料、製造設備等晶片業的所有領域」，近期公布這項方案的細節。

這項計畫可能包含提供來自韓國開發銀行的政策融資、以及由國營和民營金融機構攜手設立新基金等措施，「我們正在考慮多種方法，例如韓國開發銀行的政策融資、或是透過產官金融機構創建基金」，「我們近期將釐清並宣布細節措施」。

由於三星電子和SK海力士等大企業已手握大量資源，南韓政府的計畫是要藉由推動中小企業與後端製程領域的投資，支持原料、零件與設備、晶片設計及封裝製程等設施投資，資源平均地扶植整體半導體生態系。此前，南韓已宣布首爾南部龍仁市發展大型晶片聚落，投資總額達到4,700億美元，預料成為全球最大的半導體高科技園區。

隨著美國與日本陸續發動補貼戰，吸引半導體業者到各自國內設廠，南韓也將推出因應計畫。

然而，一些人士批評指出，這類措施無法把大企業留在南韓國內。

南韓總統尹錫悅已承諾投入所有資源，對半導體產業投資祭出稅務優惠，力圖在「晶片戰爭」中取勝，這也反映出首爾當局決意維持在全球晶片產業的領先地位。

美國政府正在向南韓等盟邦施壓，以收緊中國大陸取得半導體技術的管道。美國官員也希望，南韓限制製造高階邏輯與記憶體晶片的設備與技術流入中國大陸。

南韓已設定目標，要大幅投資六大關鍵技術，包括晶片、顯示器及電池等，其中半導體更是南韓的主力出口產品，3月達到117億美元的近兩年新高。三星電子已在2022年5月宣布450兆韓元的未來五年投資藍圖，要成為從半導體和生物製藥領域的佼佼者。

南韓 晶片 投資

上一則

抗通膨首選？Nvidia超猛 開始搶了黃金的光彩

下一則

大廠轉進 美中晶片戰大馬得利

延伸閱讀

韓國力拚打贏晶片戰 擬砸逾73億美元支持投資與研究

韓國力拚打贏晶片戰 擬砸逾73億美元支持投資與研究
南韓發呆賽 冬奧選手因「鐘聲反射動作想起跑」落第3

南韓發呆賽 冬奧選手因「鐘聲反射動作想起跑」落第3
韓外長明訪中 環時：中日韓峰會將是韓外交糾偏試金石

韓外長明訪中 環時：中日韓峰會將是韓外交糾偏試金石
安謀計劃明年推出AI晶片 軟銀大願景下機器人和發電也想通吃

安謀計劃明年推出AI晶片 軟銀大願景下機器人和發電也想通吃

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光