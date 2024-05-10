安謀經驗太美 孫正義的軟銀賣願景基金資產 準備轉投AI和晶片

軟銀集團創辦人孫正義出售願景基金資產，可能正為進軍AI和相關硬體領域做準備。（路透）

軟銀集團（SoftBank）的旗艦科技投資 基金願景基金（Vision Fund）近年來悄然出售或減記數十億美元的上市公司持股，滿手現金可能代表一個訊號：創辦人孫正義的興趣正從風投交易轉向在半導體和AI 領域進行戰略投資。

監管文件顯示，2021年底以來，因為減持Coupang、DoorDash和Grab Holdings在內多家公司，再加上這些公司股價下跌，願景基金在美的投資組合縮水將近290億美元。這還不包括願景將安謀 （Arm）的25%股權賣回給軟銀。過去的科技業造王者如今光環不再，裁員逾百人，放緩新投資至過去的一小部分。

熟悉孫正義想法的人士表示，他是在為可能進軍AI和相關硬體領域做準備。軟銀有一個股權交易團隊，由高盛等投銀來的交易員所組成，他們負責找出資產銷售的最佳時機，在儘量不造成市場干擾的情況下，將願景握有的大量股權貨幣化。

Astris Advisory分析師Kirk Boodry估計，截至3月底的上年度，兩支願景基金賣掉了至少60億美元的股票。軟銀現金儲備已從2021年底的4.6兆日圓勁升到6.2兆日圓。

孫正義主導的許多投資現在都繞過願景基金，由控股公司策劃。願景基金剩下的員工多半成為看門人。

軟銀近來會直接投資具重要戰略意義的公司，有時還取得控制性股權：軟銀正洽談收購英國半導體新創事業Graphcore；本周稍早，它領投英國自動駕駛新創公司Wayve Technologies一輪10.5億美元的融資，投資方包括輝達（Nvidia）和現有金主微軟；2022年，軟銀一家空白支票公司與機器人倉庫自動化公司Symbotic合併。

Astris Advisory的Boodry認為，現金滿手的孫正義可能更深入地轉向生成式AI。這有一部分是英國晶片設計公司安謀（Arm）的成功所啟發。安謀上市至今，市值已飆到大約1,060億美元，軟銀持股90%的價值已超過該集團的全部資產。

孫正義現在可能投入的計畫是：出資1,000億美元成立一家能與輝達（Nvidia）競爭的晶片合資事業，並供應半導體以推動AI服務。