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德國最大貿易夥伴換人 美國因「這些原因」超車中國

編譯易起宇／綜合外電
美國今年第1季超越中國，成為德國最大貿易夥伴。圖為堆放在德國漢堡港的大陸貨櫃。 （美聯社）
美國今年第1季超越中國，成為德國最大貿易夥伴。圖為堆放在德國漢堡港的大陸貨櫃。 （美聯社）

美國今年第1季已取代中國，成為德國最重要的貿易夥伴，主因在於美中的經濟表現差異，以及結構性變化。

路透根據德國統計局官方數據計算，德國今年第1季對美出口加上進口的總貿易額為630億歐元（680億美元），超越對中貿易的近600億美元。中國去年連續第八年是德國最大貿易夥伴，總貿易額達到2,530億歐元，不過只領先美國幾億歐元。

德國商業銀行經濟學家Vincent Stamer表示，這是因為美國的經濟強勁，使德國對美國的出口進一步提升，但同一時間，德國對中國的進出口卻雙雙下滑。

德國經濟研究所IW的Juergen Matthes表示，德國第1季對中進口年比下滑了近12%，出口也下滑逾1%。他說：「中國經濟表現比許多人預期的差，美國經濟表現則超乎預期，或許是導致這種狀況的原因。」

Matthes表示，美國目前在德國出口中的占比約為10%，中國則下滑至不到6%。

此外，Stamer表示，結構性因素也是原因之一。

他說：「中國的價值鏈提升，因此愈來愈有辦法自行生產原本要從德國進口的更複雜產品。德國企業也是如此，愈來愈多產品都靠自己製造，而不是出口產品到中國去製造。」

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